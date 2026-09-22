Макрон заявил, что обсудил с Трампом энергетическое перемирие между Украиной и Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в понедельник обсудил с президентом США Дональдом Трампом инициативы, направленные на обеспечение моратория между Украиной и РФ на атаки, связанные с энергетическим сектором.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Во время общения с журналистами Макрон сказал, что он и Трамп провели "очень хорошую" и "очень конструктивную" дискуссию по поводу войны и согласились с необходимостью помочь Киеву укрепить оборону.

"У нас состоялась продолжительная дискуссия по Украине и России, о необходимости более быстрой и решительной помощи нашим украинским друзьям в плане перехватчиков, поскольку это ключевой вопрос с точки зрения обороны", - сказал французский лидер.

Не вдаваясь в подробности, Макрон сказал, что они также обсудили идею прекращения ударов по энергетическому сектору - тему, которую он поднимет на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским..

Французский лидер добавил, что помощь энергетической системе Украины остается приоритетом, поскольку война продолжает оказывать влияние на безопасность по всей Европе. Также Макрон выразил надежду на достижение прогресса в ходе ежегодной встречи лидеров в ООН.