Болтон знає не відомі Конгресу деталі тиску Білого дому на Україну, - адвокат

Фото: Джон Болтон (РБК-Україна)

Адвокат Болтона не уточнив, які саме зустрічі і розмови він має на увазі

Екс-радник президента США Дональда Трампа з питань нацбезпеки Джон Болтон володіє інформацією про кампанії тиску Білого дому на Україну, яка досі залишається невідомою для розслідування імпічменту Трампа. Про це в листі головному юристу Палати представників США написав адвокат Болтона Чарльз Купер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Таку позицію юрист висловив у відповідь на запит законодавців провести слухання з участю Болтона.

"Колишній радник президента Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон знає про „багато зустрічей і розмов“, пов'язаних з кампанією тиску на Україну, про які учасники розслідування щодо імпічменту в Палаті представників досі не знають", - цитує видання Купера.

При цьому Купер не уточнив, які саме зустрічі і розмови він має на увазі.

У той же час адвокат заявив, що Болтон буде готовий свідчити, але тільки за наявності постанови суду, яка дозволить йому ігнорувати заперечення Білого дому.

Нагадаємо, в кінці жовтня демократи в Палаті представників Конгресу США викликали на слухання в рамках імпічменту Дональда Трампа Джона Болтона і ще двох ключових співробітників Ради національної безпеки (РНБ) при Білому домі. Болтон повинен був дати свідчення 7 листопада, однак не з'явився на слухання.

Згодом Болтон погодився виступити в Конгресі у справі про імпічмент Дональда Трампа, якщо федеральний суд вирішить, що колишні і нинішні радники американського президента не володіють імунітетом перед повістками про надання свідчень у законодавчому органі.

Як відомо, в США у вересні розгорівся скандал навколо телефонної розмови Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у липні. Розмови лідерів двох країн став приводом для оголошення Палатою представників Конгресу США про початок процедури імпічменту Трампа. Як стверджують демократи, Трамп під час бесіди намагався переконати Зеленського почати розслідування діяльності в Україні сина колишнього віце-президента США Джозефа Байдена Хантера Байдена в обмін на надання фінансової і військової допомоги Києву.