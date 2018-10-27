У США затвердили відправлення військ на кордон з Мексикою

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Рішення було прийнято на тлі обіцянок Трампа зупинити "караван" мігрантів

Міністр оборони США Джеймс Меттіс затвердив запит Міністерства внутрішньої безпеки про направлення додаткових військ до кордону США і Мексики. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Пентагону.

У заяві сказано, що Меттіс схвалив надання "для посилення місії Міністерства національної безпеки, Митною та прикордонної служби вздовж південно-західного кордону".

Військові будуть зобов'язані надавати цивільній владі допомогу у "плануванні, інженерну підтримку, авіаційну підтримку для переміщення співробітників відомств, медичних бригад".

У Пентагоні зазначили, що основна роль в операції буде виконуватися Північним командуванням Збройних сил США. Але в повідомленні не вказано яку саме кількість військових мають намір направити на кордон з Мексикою.

Дане рішення було прийнято після заяв президента США Дональда Трампа, який обіцяв відправити військових на кордон для того, щоб зупинити потік мігрантів.

Нагадаємо, Трамп заявив, що "караван" мігрантів на кордоні - надзвичайна ситуація національного масштабу. Глава США доручив американським прикордонникам і військовим ретельно за стежити за "караваном".