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У США затвердили відправлення військ на кордон з Мексикою

Новини » Політика    27.10.2018 - 02:58
Ілюстративне фото (uk.wikipedia.org)
Ілюстративне фото (uk.wikipedia.org)

Рішення було прийнято на тлі обіцянок Трампа зупинити "караван" мігрантів

Міністр оборони США Джеймс Меттіс затвердив запит Міністерства внутрішньої безпеки про направлення додаткових військ до кордону США і Мексики. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Пентагону.

У заяві сказано, що Меттіс схвалив надання "для посилення місії Міністерства національної безпеки, Митною та прикордонної служби вздовж південно-західного кордону".

Військові будуть зобов'язані надавати цивільній владі допомогу у "плануванні, інженерну підтримку, авіаційну підтримку для переміщення співробітників відомств, медичних бригад".

У Пентагоні зазначили, що основна роль в операції буде виконуватися Північним командуванням Збройних сил США. Але в повідомленні не вказано яку саме кількість військових мають намір направити на кордон з Мексикою.

Дане рішення було прийнято після заяв президента США Дональда Трампа, який обіцяв відправити військових на кордон для того, щоб зупинити потік мігрантів.

Нагадаємо, Трамп заявив, що "караван" мігрантів на кордоні - надзвичайна ситуація національного масштабу. Глава США доручив американським прикордонникам і військовим ретельно за стежити за "караваном".

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