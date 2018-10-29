Трамп закликав караван мігрантів повертатися додому

Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Президент США заявив, що з караваном змішалися багато членів банд

Глава Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп закликав караван мігрантів, який рухається до кордону США, повертатися додому. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter Трампа.

Американський лідер заявив, що з караваном змішалося багато членів банд.

"Багато членів банд і деякі дуже погані люди змішуються з караваном, який прямує до нашого південного кордону. Будь ласка, поверніться, вас не пустять до Сполучених Штатів, якщо ви не пройдете легальний процес. Це вторгнення у нашу країну, і наші Збройні сили чекають вас!" - повідомив глава США.

Нагадаємо, влада Мексики виступила з пропозицією надати центральноамериканським мігрантам, що прямують у сторону США, тимчасовий вид на проживання і роботу. Таким чином Мексика хоче зупинити просування "каравану" мігрантів з Центральної Америки, який викликають серйозні побоювання у влади США.

Як писало РБК-Україна раніше, в США затвердили відправлення військ на кордон з Мексикою. У заяві наголошувалося, що міністр оборони США Джеймс Меттіс схвалив запит Міністерства внутрішньої безпеки про направлення додаткових військ до кордону США і Мексики.

Додамо також, що Трамп заявив, що караван мігрантів на кордоні - надзвичайна ситуація національного масштабу. Глава США доручив американським прикордонникам і військовим ретельно за стежити за караваном.