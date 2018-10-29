ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Трамп закликав караван мігрантів повертатися додому

Новини » Політика    29.10.2018 - 17:14
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Президент США заявив, що з караваном змішалися багато членів банд

Глава Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп закликав караван мігрантів, який рухається до кордону США, повертатися додому. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter Трампа.

Американський лідер заявив, що з караваном змішалося багато членів банд.

Трамп закликав караван мігрантів повертатися додому

"Багато членів банд і деякі дуже погані люди змішуються з караваном, який прямує до нашого південного кордону. Будь ласка, поверніться, вас не пустять до Сполучених Штатів, якщо ви не пройдете легальний процес. Це вторгнення у нашу країну, і наші Збройні сили чекають вас!" - повідомив глава США.

Нагадаємо, влада Мексики виступила з пропозицією надати центральноамериканським мігрантам, що прямують у сторону США, тимчасовий вид на проживання і роботу. Таким чином Мексика хоче зупинити просування "каравану" мігрантів з Центральної Америки, який викликають серйозні побоювання у влади США.

Як писало РБК-Україна раніше, в США затвердили відправлення військ на кордон з Мексикою. У заяві наголошувалося, що міністр оборони США Джеймс Меттіс схвалив запит Міністерства внутрішньої безпеки про направлення додаткових військ до кордону США і Мексики.

Додамо також, що Трамп заявив, що караван мігрантів на кордоні - надзвичайна ситуація національного масштабу. Глава США доручив американським прикордонникам і військовим ретельно за стежити за караваном.

Трамп закликає ЗМІ припинити публікацію фейкових новин Трамп: найгірше, що траплялося з Росією - моя перемога на виборах
Новини України Сполучені Штати АмерикиДональд ТрампБіженці
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся