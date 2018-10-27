ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Мексика запропонувала "каравану" мігрантів роботу і тимчасовий вид на проживання

Новини » Політика    27.10.2018 - 07:25
Фото: "караван" мігрантів (twitter.com/UNHumanRights)
Фото: "караван" мігрантів (twitter.com/UNHumanRights)

Влада Мексики хоче зупинити просування "каравану" до кордонів США

Влада Мексики виступила з пропозицією надати центральноамериканским мігрантам, що прямують у бік США, тимчасовий вид на проживання і роботу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Голос Америки.

Таким чином Мексика хоче зупинити просування "каравану" мігрантів з Центральної Америки, які викликають серйозні побоювання у влади США.

Президент Мексики Енріке Пенья Ньєто, чиї повноваження закінчаться вже 30 листопада, заявив, що всі бажаючі мігранти мають право отримати тимчасові документи, роботу, а також освіту для своїх дітей.

"Вони зможуть зробити це, подавши заяву про надання статусу біженців. План призначений тільки для тих, хто дотримується мексиканських законів", - заявив Ньєто.

Також Ньєто розповів, що взяти участь у програмі мігранти зможуть в південних штатах країни - Чьяпас і Оахака.

"Можливості для тимчасової роботи в цих штатах будуть збільшуватися, від чого виграють і самі мексиканці", - додав президент Мексики.

Посол Гондурасу в Мексиці вважає, що "караван" вже через тиждень зможе дістатися до столиці Мексики Мехіко. За його інформацією, чисельність "каравану" зараз складає 3,5 тис. чоловік.

Нагадаємо, у США затвердили відправлення військ на кордон з Мексикою. У заяві сказано, що Меттіс схвалив надання "для посилення місії Міністерства національної безпеки, Митною та прикордонної служби вздовж південно-західного кордону".

Трамп не хоче витрачати мільярди доларів на незаконних мігрантів У Мексиці стався вибух на алкогольній фабриці, є постраждалий
Новини України МексикаМігранти
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся