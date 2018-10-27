Мексика запропонувала "каравану" мігрантів роботу і тимчасовий вид на проживання

Фото: "караван" мігрантів (twitter.com/UNHumanRights)

Влада Мексики хоче зупинити просування "каравану" до кордонів США

Влада Мексики виступила з пропозицією надати центральноамериканским мігрантам, що прямують у бік США, тимчасовий вид на проживання і роботу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Голос Америки.

Таким чином Мексика хоче зупинити просування "каравану" мігрантів з Центральної Америки, які викликають серйозні побоювання у влади США.

Президент Мексики Енріке Пенья Ньєто, чиї повноваження закінчаться вже 30 листопада, заявив, що всі бажаючі мігранти мають право отримати тимчасові документи, роботу, а також освіту для своїх дітей.

"Вони зможуть зробити це, подавши заяву про надання статусу біженців. План призначений тільки для тих, хто дотримується мексиканських законів", - заявив Ньєто.

Також Ньєто розповів, що взяти участь у програмі мігранти зможуть в південних штатах країни - Чьяпас і Оахака.

"Можливості для тимчасової роботи в цих штатах будуть збільшуватися, від чого виграють і самі мексиканці", - додав президент Мексики.

Посол Гондурасу в Мексиці вважає, що "караван" вже через тиждень зможе дістатися до столиці Мексики Мехіко. За його інформацією, чисельність "каравану" зараз складає 3,5 тис. чоловік.

Нагадаємо, у США затвердили відправлення військ на кордон з Мексикою. У заяві сказано, що Меттіс схвалив надання "для посилення місії Міністерства національної безпеки, Митною та прикордонної служби вздовж південно-західного кордону".