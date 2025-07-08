Трамп заверил Зеленского, что США будут помогать Украине "сколько смогут", - WSJ

По словам лиц, знакомых с разговором лидеров, Трамп заявил Зеленскому, что поручил провести проверку запасов боеприпасов Пентагона после того, как Штаты атаковали иранские ядерные объекты в прошлом месяце, но не приказывал Министерству обороны замораживать поставки вооружения Украине.

Как напоминает WSJ, звонок состоялся после того, как американский лидер признал разочарование и отсутствие прогресса в вопросе мирного соглашения между Украиной и Россией во время телефонных переговоров с диктатором Владимиром Путиным, которые происходили в четверг, 3 июля.

"Трамп заверил Зеленского, что США предоставят столько военной помощи, сколько смогут, сообщили источники. Но, по словам представителя Пентагона, поставка остается в состоянии ожидания", - добавляет WSJ.

Между тем совместный штаб Пентагона уже завершил оценку замороженной помощи Украине, а глава Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн, в свою очередь, готовит рекомендацию для министера обороны Пита Хэгсета о возобновлении поставок.