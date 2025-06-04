Новый пакет санкций США против России готов к утверждению, - Келлог

Санкции Соединенных Штатов против России подготовлены, Конгресс и Белый дом готовы к их утверждению.

Об этом заявил спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью телеканалу Fox News.

По словам чиновника, проект санкций США против России уже готов.

"На прошлых выходных я говорил с сенатором Линдси Грэмом. Насколько я понимаю, санкции готовы. Проект называется "Закон о санкциях против России 2025 года" (Russian Sanctions Act 2025). И я думаю, что Грэм уже подготовил их и готов применить", - сказал Келлог.

Он также назвал эти санкции "достаточно обременительными".

"Например, таможенная ставка 500% на импорт в США. В Конгрессе и в Белом доме единого мнения по этому вопросу. Россия - нефтяная держава. Большую часть доходов она получает из нефтехимической промышленности. Именно на эту отрасль эти санкции и направлены", - добавил спецпредставитель Трампа.