Новый пакет санкций США против России готов к утверждению, - Келлог
Санкции Соединенных Штатов против России подготовлены, Конгресс и Белый дом готовы к их утверждению.
Об этом заявил спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью телеканалу Fox News.
По словам чиновника, проект санкций США против России уже готов.
"На прошлых выходных я говорил с сенатором Линдси Грэмом. Насколько я понимаю, санкции готовы. Проект называется "Закон о санкциях против России 2025 года" (Russian Sanctions Act 2025). И я думаю, что Грэм уже подготовил их и готов применить", - сказал Келлог.
Он также назвал эти санкции "достаточно обременительными".
"Например, таможенная ставка 500% на импорт в США. В Конгрессе и в Белом доме единого мнения по этому вопросу. Россия - нефтяная держава. Большую часть доходов она получает из нефтехимической промышленности. Именно на эту отрасль эти санкции и направлены", - добавил спецпредставитель Трампа.
Санкции США против России
В начале мая сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм разработал проект "сокрушительных" санкций США против России.
Ограничения предусматривают введение 500% пошлины на весь импорт в США из стран, которые покупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ или уран. Кроме того, документ запрещает гражданам США покупать российский суверенный долг.
Санкции призваны заставить российского диктатора Владимира Путина договориться на переговорах о завершении войны в Украине.
Президент США Дональд Трамп обещает утвердить санкционный пакет в случае провала Россией мирных переговоров в Стамбуле.
В то же время, госсекретарь Марко Рубио заявлял, что Вашингтон не спешит вводить санкции, чтобы не спровоцировать выход Кремля из переговоров.
Тем временем Франция предложила США совместно координировать введение санкций против России чтобы склонить агрессора к прекращению войны.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.