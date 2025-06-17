Трамп заверил Макрона в готовности "принять меры" против России
Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп заверил в том, что Вашингтон якобы готов "принять меры" против Российской Федерации (РФ).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Франции Эммануэля Макрона, которого цитирует Politico.
По словам Макрона, он все еще верит в поддержку США в вопросе более жестких санкций против России.
Во время разговора с журналистами на полях саммита G7 ("Большая семерка") французский лидер заявил, что обсудил с Трампом дальнейшие санкции против России и последний заверил его, что Вашингтон готов "принять меры".
"Он ответил достаточно положительно", - заявил Макрон и добавил, что Трамп сказал ему, что пока не будет препятствовать новым санкциям США, которые предлагают республиканские законодатели.
Президент Франции отметил, что, если в ближайшие недели ЕС и США совместно введут санкции - ситуация может измениться, поскольку "способность российской экономики сопротивляться будет поставлена под сомнение".
Санкции США против России
Санкции против Российской Федерации являются одним из инструментов давления со стороны Запада после начала полномасштабной войны в Украине. Ограничения касаются различных сфер - от финансов и технологий до персональных ограничений против отдельных лиц и компаний.
В конце мая сенатор Линдси Грэм предложил принять новые санкции США против России, которые предусматривают пошлины против стран, которые продолжают покупать у РФ нефть, газ, уран и другие продукты.
Уже в начале июня спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что санкции против страны-террориста подготовлены. В частности Конгресс и Белый дом готовы к их утверждению.
Между тем Трамп утверждает, что Вашингтон не вводит против России санкций, поскольку ожидает мирного соглашения по полномасштабной войне.
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