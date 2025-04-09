Трамп заманивает компании в США нулевыми тарифами: Apple уже переезжает
Президент США Дональд Трамп призвал компании перебираться в США. Он обещает нулевые тарифы и немедленное подключение к электросетям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американского лидера в Truth Social.
По его словам, сейчас "отличное время" для компаний, чтобы переехать в США, "как это делает Apple и многие другие в рекордном количестве".
"Нулевые тарифы, почти немедленное подключение к электросетям и получение разрешений. Никаких экологических задержек. Не ждите, сделайте это сейчас", - добавил он.
Стоит отметить, что основные производственные мощности Apple, например, расположены в Китае, где производятся компоненты для ее техники.
Сборка iPhone также осуществляется в Индии, а аксессуары компании производятся во Вьетнаме.
В США Apple выпускает лишь часть продукции - на заводах Foxconn в Техасе и на собственных мощностях в Калифорнии, однако массового производства там не ведется.
Apple может переехать в США
Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявляла, что, по мнению президента США Дональда Трампа, производство iPhone можно перенести в США.
После того, как США ввели дополнительные тарифы на импорт из более чем 180 стран, стоимость iPhone может увеличится на 30-40%.
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