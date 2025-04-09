Трамп заманивает компании в США нулевыми тарифами: Apple уже переезжает

Президент США Дональд Трамп призвал компании перебираться в США. Он обещает нулевые тарифы и немедленное подключение к электросетям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американского лидера в Truth Social .

По его словам, сейчас "отличное время" для компаний, чтобы переехать в США, "как это делает Apple и многие другие в рекордном количестве".

"Нулевые тарифы, почти немедленное подключение к электросетям и получение разрешений. Никаких экологических задержек. Не ждите, сделайте это сейчас", - добавил он.

Стоит отметить, что основные производственные мощности Apple, например, расположены в Китае, где производятся компоненты для ее техники.

Сборка iPhone также осуществляется в Индии, а аксессуары компании производятся во Вьетнаме.

В США Apple выпускает лишь часть продукции - на заводах Foxconn в Техасе и на собственных мощностях в Калифорнии, однако массового производства там не ведется.