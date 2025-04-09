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Трамп заманює компанії в США нульовими тарифами: Apple уже переїжджає

Вашингтон, Середа 09 квітня 2025 16:34
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Трамп заманює компанії в США нульовими тарифами: Apple уже переїжджає Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп закликав компанії перебиратися до США. Він обіцяє нульові тарифи і негайне підключення до електромереж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американського лідера в Truth Social.

За його словами, зараз "чудовий час" для компаній, щоб переїхати до США, "як це робить Apple і багато інших у рекордній кількості".

"Нульові тарифи, майже негайне підключення до електромереж і отримання дозволів. Жодних екологічних затримок. Не чекайте, зробіть це зараз", - додав він.

Варто зазначити, що основні виробничі потужності Apple, наприклад, розташовані в Китаї, де виробляються компоненти для її техніки.

Збірка iPhone також здійснюється в Індії, а аксесуари компанії виробляються у В'єтнамі.

У США Apple випускає лише частину продукції - на заводах Foxconn у Техасі та на власних потужностях у Каліфорнії, однак масового виробництва там не ведеться.

Apple може переїхати до США

Нагадаємо, раніше прессекретар Білого дому Каролін Лівітт заявляла, що, на думку президента США Дональда Трампа, виробництво iPhone можна перенести в США.

Після того, як США запровадили додаткові тарифи на імпорт із понад 180 країн, вартість iPhone може збільшиться на 30-40%.

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