Трамп заманює компанії в США нульовими тарифами: Apple уже переїжджає
Президент США Дональд Трамп закликав компанії перебиратися до США. Він обіцяє нульові тарифи і негайне підключення до електромереж.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американського лідера в Truth Social.
За його словами, зараз "чудовий час" для компаній, щоб переїхати до США, "як це робить Apple і багато інших у рекордній кількості".
"Нульові тарифи, майже негайне підключення до електромереж і отримання дозволів. Жодних екологічних затримок. Не чекайте, зробіть це зараз", - додав він.
Варто зазначити, що основні виробничі потужності Apple, наприклад, розташовані в Китаї, де виробляються компоненти для її техніки.
Збірка iPhone також здійснюється в Індії, а аксесуари компанії виробляються у В'єтнамі.
У США Apple випускає лише частину продукції - на заводах Foxconn у Техасі та на власних потужностях у Каліфорнії, однак масового виробництва там не ведеться.
Apple може переїхати до США
Нагадаємо, раніше прессекретар Білого дому Каролін Лівітт заявляла, що, на думку президента США Дональда Трампа, виробництво iPhone можна перенести в США.
Після того, як США запровадили додаткові тарифи на імпорт із понад 180 країн, вартість iPhone може збільшиться на 30-40%.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.