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Суд в США разрешил Гарварду принимать иностранных студентов

Суббота 21 июня 2025 02:46
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Суд в США разрешил Гарварду принимать иностранных студентов Иллюстративное фото: Гарвардский университет (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Федеральный суд США на неопределенный срок заблокировал запрет администрации президента Дональда Трампа на прием иностранных студентов в Гарвардский университет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

Федеральный судья Эллисон Берроуз заявила в конце мая, что удовлетворит ходатайство Гарварда. Ее постановление, принятое 20 июня, вступило в полную силу.

От администрации Трампа судья потребовала в течение 72 часов представить отчет о том, как та выполняет это требование.

Незадолго до этого президент США предположил в соцсети Truth Social, что находится на пороге заключения "сделки" с Гарвардом.

"Многие люди спрашивают, что происходит с Гарвардским университетом и его крупномасштабными нарушениями, которые мы рассматриваем. Мы тесно сотрудничаем с Гарвардом, и вполне возможно, что в течение следующей недели будет объявлено о заключении соглашения", - говорил Трамп.

Запрет Гарварду принимать иностранцев

В прошлом месяце Министерство внутренней безопасности США лишило Гарвард возможности участвовать в Программе обмена студентами.

Это часть более широкой борьбы, которую администрация Трампа ведет с Лигой плюща из-за ее отказа выполнить ряд требований, в том числе внести изменения в правила приема и найма, а также ужесточить позицию по борьбе с антисемитизмом.

Позже стало известно, что администрация Трампа уведомила Гарвард о том, что тот больше не может принимать студентов. В ответ на это учебное заведение попыталось опротестовать соответствующий указ в суде.

В конечном итоге, в конце мая федеральный суд в США временно заблокировал запрет на прием иностранных студентов. Тогда судья Эллисон Берроуз отметила, что такое решение поможет "сохранить статус-кво".

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Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Гарвард
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