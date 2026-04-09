Трамп оставил войска возле Ирана и назвал сценарий "масштабной стрельбы"

Трамп оставил войска возле Ирана и назвал сценарий "масштабной стрельбы"

08:48 09.04.2026 Чт
2 мин
Президент США озвучил условия для Ирана
aimg Ирина Глухова
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Войска будут оставаться в районе Ирана до полного заключения мирного соглашения с Тегераном, а в случае отсутствия прогресса не исключены более мощные удары.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

Читайте также: Перемирие между США и Ираном трещит по швам: Тегеран выдвинул новые обвинения

По словам президента США, все американские корабли, самолёты и военнослужащие, а также дополнительные боеприпасы, вооружение и всё остальное, что целесообразно и необходимо для нанесения смертельных ударов и уничтожения, будут оставаться на позициях, пока не будет полностью выполнено настоящее соглашение",

"Если по какой-то причине этого не произойдет, что крайне маловероятно, тогда начнутся обстрелы - еще масштабнее, лучше и сильнее, чем кто-либо когда-либо видел", - пригрозил Трамп.

Он также подчеркнул, что "ядерного оружия не будет", а Ормузский пролив "будет открытым и безопасным", добавив, что американские войска "пополняют запасы и отдыхают" и "уже с нетерпением ждут следующей войны".

Ситуация вокруг Ирана

В ночь на 8 апреля Соединенные Штаты решили отложить удары по Ирану и согласились на двухнедельное прекращение огня.

В ответ Тегеран заявил о готовности временно открыть Ормузский пролив для судоходства.

Впрочем, уже в тот же день ситуация снова обострилась. Израиль нанес масштабную серию ударов по целям "Хезболлы", что стало крупнейшей атакой с начала эскалации.

Также стало известно, что Иран ударил по союзникам Штатов через считанные часы после объявления двухнедельного перемирия. Об обстрелах своей территории сообщили ОАЭ, Кувейт, Бахрейн и Саудовская Аравия.

Кроме того, Иран снова закрыл Ормузский пролив для танкеров и обвинил США в нарушении режима прекращения огня.

В то же время стороны готовятся к переговорам: они должны начаться 11 апреля в Исламабаде.

Американскую делегацию будут представлять вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

