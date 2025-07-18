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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Трамп призвал Украину перейти в наступление: что на это сказал Зеленский

Фото: украинский президент Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Американский президент Дональд Трампа во время разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским посоветовал Украине перейти в наступление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Как оказалось, в своем телефонном звонке к Зеленскому 4 июля Трамп сказал, что Украина не изменит ход войны, играя в обороне, и должна перейти в наступление, сообщил украинский чиновник.

Когда Трамп спросил, может ли Украина бомбить Москву или Санкт-Петербург, чиновник сказал, что Зеленский ответил, что у Киева пока нет соответствующего оружия.

"Если у нас будет соответствующее оружие, мы сможем", - отметил глава Украины.

Заметим, что, по данным издания, что, когда президент Зеленский завершил телефонный разговор с Трампом, его главный помощник Андрей Ермак отметил, что "это был лучший разговор с ним, который мы когда-либо имели".

Заметим, что во время разговора Зеленский и президент США обсудили среди прочего поставки систем противовоздушной обороны и российские ночные атаки на Киев.

И действительно можно заметить, что после данного разговора Трамп в значительной степени изменил свою риторику относительно войны в Украине и особенно в отношении российского диктатора Владимира Путина.

В частности недавно Соединенные Штаты и НАТО договорились о новой инициативе. Согласно ей американское оружие будет поставляться Украине за счет европейских стран.

Также Трамп поставил ультиматум Путину. По его словам, если за 50 дней не будет сдвигов в переговорах между Россией и Украиной, США могут ввести новые вторичные пошлины.

Заметим, что военный эксперт Михаил Самусь в комментарии РБК-Украина объяснил, как сейчас может учить Путин, а также, повлияет ли это на украинцев.

Подробнее об изменениях в отношении Трампа к Путину и России и помогут ли его угрозы остановить войну - читайте в нашем авторском материале.

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Владимир ЗеленскийДональд ТрампВойна России против Украины