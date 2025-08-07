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Трамп о встрече с Зеленским и Путиным: есть очень хорошие шансы

Вашингтон, Четверг 07 августа 2025 00:56
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Трамп о встрече с Зеленским и Путиным: есть очень хорошие шансы Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент США Дональд Трамп считает, что "есть хорошие шансы" на его встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.

"Есть очень большие шансы, что встреча будет. Мы не определили, где именно. У нас были очень хорошие разговоры с Путиным сегодня. И есть очень хороший шанс на завершение (войны России против Украины - ред.), на то, чтобы дойти конца этой длинной дороги", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

По словам президента США, путь к миру в Украине все еще остается длинным, но "есть хороший шанс, что встреча будет очень скоро". Однако, он не считает сегодняшние переговоры с РФ "прорывом".

"Мы работали над этим долго", - добавил Трамп, в очередной раз заявив о достижении "большого прогресса" в переговорах и упомянув о тарифах в отношении Индии за покупку российской нефти.

Также он повторил свой тезис о том, что война в Украине - это "война Байдена", и обвинил во всем происходящем нескольких своих предшественников на посту президента. Кроме того, Трамп отметил, что Россия потеряла 20 тысяч солдат с начала года, а Украина, по его мнению, около 9 тысяч.

Трамп может встретиться с Зеленским и Путиным

Напомним, в среду, 6 августа, в Россию прибыл спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и встретился с Путиным. После этого в медиа появилась информация, что российский диктатор якобы предложил встретиться с Трампом "в определенный момент".

Как рассказали американским журналистам в Белом доме, Трамп якобы ответил, что готов встретиться с Путиным на следующей неделе. В то же время The New York Times сообщило, что Трамп также хочет провести трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским. И об этом он якобы сообщил европейским лидерам.

Однако, по словам госсекретаря Марко Рубио, встреча Трампа с Путиным будет зависеть от прогресса по миру в Украине.

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