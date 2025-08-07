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Трамп еще не принял решение о вторичных санкциях против РФ: Рубио назвал сроки

Четверг 07 августа 2025 00:32
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Трамп еще не принял решение о вторичных санкциях против РФ: Рубио назвал сроки Фото: государственный секретарь США Марко Рубио (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Президент США Дональд Трамп примет решение о введении вторичных санкций в течение ближайших 24 или 36 часов.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью чиновника телеканалу Fox News.

На вопрос о введении вторичных санкций против России, которые должны быть введены в пятницу, глава американской дипломатии заявил, что Трамп примет решение по этому вопросу в течение ближайших 24-36 часов.

По вопросу завершения войны войны, он сказал, что сейчас они "лучше понимают" условия, при которых Россия может прекратить конфликт.

Дедлайн Трампа

Президент США Дональд Трамп 29 июля дал российскому диктатору Владимиру Путину 10 дней на достижение мирного соглашения с Украиной - до 8 августа.

В случае нежелания договариваться, США введут вторичные санкции против России.

Одновременно Вашингтон активизировал дипломатические переговоры с Кремлем. В среду, 6 августа, Москву посетил спецпосланник США Стив Уиткофф. По итогам встречи с Путиным, Трамп заявил о "значительном прогрессе" в переговорах по завершению войны в Украине.

Источники агентства Reuters сообщают, что США все же введут с 8 августа вторичные санкции против России.

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