Трамп призвал страны НАТО увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП

Американский лидер призвал страны Североатлантического договора увеличить расходы на оборону.

"Я хочу попросить все страны НАТО увеличить расходы на оборону до 5%. Ранее эта планка составляла 2%, но некоторые страны не платили даже этого", - заявил Трамп.

Он подчеркнул, что США ранее компенсировали эту разницу, но считает это несправедливым.

"Я прошу вас увеличить оборонные расходы. Раньше мы компенсировали эту разницу, но я считаю, что это было несправедливо", - подчеркнул американский президент.