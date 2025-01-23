Трамп призвал страны НАТО увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП

Страны НАТО должны повысить оборонные расходы до 5% от ВВП. Это было бы справедливым подходом, чтобы уменьшить финансовую нагрузку на США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление американского лидера Дональда Трампа.
Американский лидер призвал страны Североатлантического договора увеличить расходы на оборону.
"Я хочу попросить все страны НАТО увеличить расходы на оборону до 5%. Ранее эта планка составляла 2%, но некоторые страны не платили даже этого", - заявил Трамп.
Он подчеркнул, что США ранее компенсировали эту разницу, но считает это несправедливым.
"Я прошу вас увеличить оборонные расходы. Раньше мы компенсировали эту разницу, но я считаю, что это было несправедливо", - подчеркнул американский президент.
Заметим, что еще до инаугурации Трамп допускал возможность выхода своей страны из НАТО. Он связывал участие США в НАТО с финансированием, которое, по его мнению, должны обеспечить европейские партнеры.
Однако еще тогда Трамп заявлял, что не против оставить США в НАТО, если члены Альянса выполнят его условие.
Как отмечается в материале РБК-Украина"НАТО во времена Трампа. Могут ли США выйти из альянса и чем это грозит", страны Центрально-Восточной Европы, которые достигли показателя в 2%, лоббируют дальнейшее увеличение оборонных расходов.
К тому же Bloomberg еще ранее писал, что в НАТО рассматривают повышение нормы расходов на оборону с 2% до 3% ВВП.
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