Трамп заявил, что не будет выводить США из НАТО в случае победы на выборах, но есть условие

В случае победы Дональда Трампа на президентских выборах Соединенные Штаты Америки не выйдут из НАТО и придут на помощь странам в случае нападения. Однако только если ЕС начнет "играть честно" и платить взносы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Как сообщает издание, Трамп подтвердил свою преданность Альянсу, но предостерег европейские страны от "злоупотребления" американской поддержкой.

"НАТО должно относиться к США справедливо, потому что если бы не Соединенные Штаты, НАТО буквально не существовало бы", - сказал он.

На вопрос, придут ли США при его президентстве в помощь странам НАТО, если подвергаются нападению, Трамп ответил утвердительно.

"Да. Но вы знаете, Соединенные Штаты должны платить свою справедливую долю, а не справедливую долю всех остальных", - отметил кандидат в президенты США.

По его словам, НАТО важнее для европейских стран.

"У нас есть океан между некоторыми проблемами… у нас есть большой и красивый океан. (НАТО - ред.) важнее для (европейских стран - ред.), они воспользуются преимуществами", - добавил Трамп.

Также на вопрос, будет ли Америка рядом с союзниками, если европейские страны "начнут играть честно", он ответил: "Да, на 100 процентов".

В Европе призывают готовиться к выходу США из НАТО по возвращении Трампа

Дипломаты стран-членов НАТО считают, что Европе нужно готовиться к возможному уходу США из Альянса в случае возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

Перспектива возвращения Трампа к власти после выборов в США вызывает обеспокоенность в Европе по поводу продолжения американской поддержки Украины и союзников по НАТО.

Как сообщает The Telegraph, дипломаты в странах НАТО считают, что европейским столицам необходимо подготовить план и пересмотреть свой текущий оборонный потенциал.

Один европейский дипломат сказал The Telegraph, что скандальные заявления Трампа, в том числе об отказе помогать союзникам в случае нападения РФ, вызывают "беспокойство".

"Никто не знает, что он намерен делать дальше", - сказал дипломат, добавив, что страны НАТО должны разработать сценарий для ослабления зависимости альянса от США.

Дипломат из другой страны НАТО заявил, что таким странам, как Британия, следует еще больше управлять европейской безопасностью, поскольку возможный выход США из НАТО создаст "огромный пробел".

Третий дипломат, с которым пообщался The Telegraph, увидел позитив в опасении выхода США из НАТО. По его мнению, такая неопределенность заставит европейские страны "больше думать о собственном оборонном планировании - адекватно ли оно или нет?".

Выборы в США

В ноябре этого года в США пройдут президентские выборы. За пост президента, скорее всего, будут соревноваться действующий президент Джо Байден и бывший президент Дональд Трамп. Последний стал единственным кандидатом от Республиканской партии по результату праймериз.

Больше об этом читайте в материале РБК-Украина "Шторм надвигается. Как Дональд Трамп идет ко второму президентскому сроку в США".