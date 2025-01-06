НАТО во времена Трампа. Могут ли США выйти из альянса и чем это грозит

Дональд Трамп угрожает вывести США из НАТО. О том, возможно ли это, с какими вызовами сталкивается альянс и могут ли европейские члены НАТО обеспечить свою безопасность самостоятельно – читайте в материале журналиста РБК-Украина Романа Кота.

СОДЕРЖАНИЕ

В свое время первый генеральный секретарь НАТО, британец Гастингс Исмей так сформулировал цель создания альянса: "не допустить россиян в Европу, обеспечивать в ней американское присутствие и сдерживать Германию". В определенной степени это высказывание справедливо и сегодня, только в более острой форме. Перед НАТО возник целый ряд внешних и внутренних вызовов. И приход к власти в США Дональда Трампа – лишь один из них.

Дональд Трамп еще во время своего первого президентства скептически относился к НАТО как коллективной силе, которая может поддерживать безопасность в Северной Атлантике. Мол, европейские члены мало тратят на оборону и пользуются зонтиком безопасности, которую обеспечивают США – самый мощный член альянса. Речь даже заходила о возможном выходе Соединенных Штатов из НАТО.

Накануне своего второго президентства Трамп озвучивает те же претензии, хотя европейцы таки начали больше тратить на собственную оборону. И вообще, угроза для европейских членов альянса со стороны России стала более чем очевидной.

Все это означает вызовы для и для Украины, ведь страны НАТО фактически стали нашим тылом в сдерживании российской агрессии.

С каких направлений НАТО ждет нападения

Поддержка Украины остается главным приоритетом для НАТО как организации в целом, и для его европейских членов в частности. Так же важной для НАТО остается безопасность в Черном море. Впрочем Силы обороны Украины серьезно проредили Черноморский флот РФ и военную инфраструктуру в оккупированном Крыму, поэтому пока угроза на этом направлении относительно меньше.

Вместе с тем, данные европейских разведок свидетельствуют, что Россия не планирует останавливаться только на Украине и готовится к агрессии на других направлениях. В феврале министр обороны Германии Борис Писториус не исключил нападения на страну-члена НАТО в среднесрочной перспективе.

"Я не могу предсказать, может ли произойти нападение на территорию НАТО и когда. Но это может произойти через пять-восемь лет", – сказал Писториус.

В июне главнокомандующий Вооруженных сил Норвегии Эйрик Кристофферсен заявил в интервью Bloomberg, что у НАТО есть два-три года для подготовки к возможному противостоянию с Россией. Такие сроки связаны с восстановлением военного потенциала РФ после полномасштабного вторжения в Украину. Тем более, эта угроза будет расти, если в ходе переговоров с России будет снята часть санкций.

27 ноября Президент Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль заявил, что Россия может попытаться достичь разобщенности между членами НАТО. Выступая на конференции "Немецкого общества внешней политики" он отметил, что Россия, в частности, может начать агрессию против стран Балтии. Среди потенциально опасных направлений атаки, прежде всего, Сувалкский коридор – узкий участок, соединяющий Польшу и Литву.

По словам Каля, другая потенциальная точка атаки – норвежский архипелаг Шпицберген. Его юридический статус несколько специфический. Согласно специальному трактату еще 1920 года, суверенитет над архипелагом имеет Норвегия, но у РФ и ряда других стран есть право использовать его ресурсы. Вблизи островов Россия регулярно проводит военные учения, хотя эта акватория считается демилитаризованной зоной.

Северная Атлантика. Красным – архипелаг Шпицберген

Арктика вообще является малозаметным, но все более важным регионом для НАТО. Северный флот РФ включает ракетные крейсеры, большие десантные корабли, и даже атомные подводные лодки стратегического назначения с ядерными боеголовками.

Через Арктику пролегает кратчайший маршрут для межконтинентальных баллистических ракет, которые потенциально может выпустить Россия по США и Канаде. Кроме того, из-за глобального потепления открывается для судоходства так называемый Северный морской путь, что позволяет РФ экспортировать углеводороды коротким маршрутом в Азию.

"Россия массово расконсервирует советские объекты, наращивая присутствие в регионе", - заявил в августе генсек НАТО Йенс Столтенберг.

И это, по его словам, вынуждает НАТО удвоить свой контингент в Арктике.

Стоит ли рассчитывать на США

На фоне всех этих угроз главный вопрос: могут ли европейские члены НАТО рассчитывать на поддержку из-за океана.

Избранный президент США связывает участие США в НАТО с увеличением оборонных расходов, которое, по его мнению, должны обеспечить европейские партнеры Вашингтона.

"Если они заплатят по счетам, безусловно", – сказал Трамп 8 декабря в интервью NBC News.

Во время первого срока политик настаивал, что европейские члены НАТО должны тратить на оборону не менее 2% от ВВП. Однако теперь, по данным Financial Times, он будет требовать увеличить расходы до 5% ВВП.

Ранее, во время избирательной кампании из уст Трампа звучали угрозы не защищать членов альянса с низкими расходами. К примеру, в феврале он пересказывал разговор с неназванным иностранным лидером о том, что может произойти: "Один из президентов большой страны встал и сказал: "Ну, сэр, если мы не заплатим и на нас нападет Россия, вы защитите нас?". Я сказал: "Ты не заплатил... нет, я бы не защищал вас. На самом деле, я бы поощрил их делать все, что им заблагорассудится".

Что бы ни стояло за этими заявлениями, в случае российской агрессии в США решение будет принимать политик-оппортунист, который действует по принципу "ты – мне, я – тебе". И собственно это является главным риском для европейских членов НАТО.

"Я думаю, что этого не будет уже сейчас. То есть у него было условие "платить или мы выйдем". Трамп сделал тогда, говоря простым языком, шантаж", – сказал РБК-Украина председатель правления ОО "Центр стратегических исследований" Павел Жовниренко.

В то же время понятие "платить по счетам" может быть очень широким. Хотя во время своей первой каденции Трамп настаивал, что все члены союза должны тратить на оборону не менее 2% от ВВП страны, до сих пор не все участники альянса достигли даже этого показателя. К тому же не факт, что у Трампа не появится других требований, связанных с конкретными странами-членами.

В 2023 году Конгресс США принял закон, который требует, чтобы любое президентское решение о выходе из НАТО должно быть одобрено двумя третями Сената или разрешено актом Конгресса. Сейчас в обеих палатах этого органа республиканцы имеют лишь минимальное большинство, поэтому голосов для выхода из альянса недостаточно. Не говоря уже о том, что далеко не все у республиканцев поддерживают такой шаг.

Но как отмечает Politico, внешняя политика США относится именно к сфере полномочий президента, поэтому если Трамп примет решение единолично, вероятны юридические баталии, в которых все будет решать Верховный Суд. А в котором большинство составляют консервативные судьи, назначенные Трампом еще во время его первой каденции.

Существует и другой сценарий. Он был описан в романе-предупреждении "Война с Россией" Ричарда Ширеффа, который был заместителем Верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе в 2011-2014 гг. По сюжету, Россия гибридно атаковала страны Балтии, введя войска для "защиты русскоязычного населения". Однако США и другие лидеры альянса воздержались от применения 5 статьи Устава НАТО на первом этапе войны. Таким образом страны Балтии были оставлены на произвол судьбы.

Дональд Трамп на военной базе США "Рамштайн" в Германии, 2018 г. (фото: Getty Images)

"Не могу себе представить, что формально Соединенные Штаты выйдут из НАТО, но какое именно отношение будет к статье 5 и к помощи другим странам альянса – это открытый вопрос", – отметил в комментарии РБК-Украина аналитик Стокгольмского центра исследования Восточной Европы Андреас Умланд.

По словам Жовниренко, политика невмешательства укладывается в предыдущие модели поведения США во время мировых войн.

"Помня историю, я думаю, Соединенные Штаты будут максимально оттягивать свое прямое участие в каких-то военных операциях. Так, как это было во время Первой мировой войны, так, как это было во время Второй мировой войны. Я не хочу быть "Кассандрой", но выглядит так, что Штатам, возможно, будет нужен новый Перл-Харбор для того, чтобы они впряглись", – сказал Жовниренко.

Кроме того, существует целый ряд незаметных, но важных вещей, в которых Трамп может навредить НАТО: отозвать американского посла в альянсе, запретить дипломатам посещать встречи альянса или прекратить финансирование штаб-квартиры.

Имеет ли НАТО смысл без США

Несмотря на сомнения в наличии политической воли, начиная с 2022 года НАТО активно готовится к защите. Альянс развернул четыре многонациональные боевые группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. Это в дополнение к еще четырем в странах Балтии и Польше. Также полным ходом идет сооружение фортификаций на границе стран Балтии с Россией.

На Вильнюсском саммите 2023 года были утверждены наиболее детальные оборонные планы со времен Холодной войны и план действий по оборонному производству. Альянс также усиливает "Объединенные силы реагирования", которые первыми должны были бы сдерживать агрессора.

Европейские члены НАТО все же увеличивают оборонные расходы. По официальным данным НАТО, в 2024 году 23 страны-члена потратили на оборону более 2% от ВВП. Из них 5 стран – более 3%. Среди лидеров – Польша, Эстония, США, Латвия и Греция. Меньше всего тратят страны Южной Европы и Бельгия.

"На мой взгляд, есть за что критиковать Трампа, в том числе в отношении Украины, но в отношении НАТО, он сделал очень важное дело во время первого президентства. Он просто дал понять, что надо платить, надо вкладывать деньги в свою оборону, не надеяться на Соединенные Штаты. Если бы сейчас Трамп пришел впервые, это было бы очень-очень плохо, потому что НАТО не было бы готово", – сказал изданию Жовниренко.

Страны Центрально-Восточной Европы, которые и так достигли показателя в 2%, при поддержке нового генсека НАТО Марка Рютте лоббируют дальнейшее увеличение оборонных расходов. И их настояния, похоже слышат.

По данным Bloomberg, в НАТО рассматривают повышение нормы расходов на оборону с 2% до 3%. Собеседники издания отмечают, что приоритетными задачами станут усиление противовоздушной обороны, наступательных систем вооружения и потенциала ядерного сдерживания. Когда именно будет введен норматив неизвестно, но как правило, подобные решения принимаются на ежегодных саммитах НАТО. Следующий будет только в июне следующего года в Гааге.

Что важно, у европейских членов НАТО уже сейчас есть свой "ядерный зонтик". Хоть он и не такой мощный как американский.

"Великобритания и Франция – они более решительные, они тоже ядерные государства и к таким обязательствам (в рамках НАТО) более серьезно относятся. Я думаю, в конечном счете и Германия тоже. То есть, солидарность внутри НАТО остается, даже без Соединенных Штатов", – сказал РБК-Украина Умланд.

Но в конечном итоге все эти планы упираются в имеющиеся ресурсы – с участием США или без США. И здесь ситуация неоднозначная.

По данным агрегатора Statista, численность вооруженных сил США составляет 1,328 млн человек; Франции – 200 тыс; Великобритании – 184 тыс; Германии – 181 тыс.

При этом у США есть около 80 000 военнослужащих, дислоцированных только в Европе, отмечает Bloomberg. По оценкам опрошенных изданием экспертов, Великобритания могла бы в лучшем случае собрать от 20 до 30 тыс. солдат, хотя это, вероятно, займет больше месяца. Франция может мобилизовать 20 тыс за 30 дней. Германия, вероятно, могла бы развернуть одну бригаду численностью несколько тысяч в странах Балтии.

По данным Международного института стратегических исследований (IISS), в распоряжении США в целом имеется 46 392 единиц бронетехники; у европейских членов НАТО вместе – 32 995. Из них у Великобритании – 2010, у Франции – 2940, у Германии – около 2300

Боевых самолетов – у США 3 493, у европейских членов НАТО вместе – 2 017. Из них у Великобритании – около 200, у Франции – 300, Германии – 255.

Издание отмечает еще один важный нюанс – в Европе не так много генералов с опытом планирования или командования крупномасштабными операциями объединенных сил с участием нескольких стран.

Последствия для Украины

В таких условиях ключом к безопасности европейских стран НАТО остается Украина, которая методично уничтожает и отвлекает на себя российские войска. Понимание этого есть и в Украине, и в НАТО, по крайней мере среди стран, граничащих с Россией. В июне генеральный директор Службы внешней разведки Эстонии Каупо Росин отметил, что война России с НАТО не является неизбежной, но еще можно многое сделать для сдерживания Кремля.

"Многие сценарии будущего зависят от нашей деятельности на Западе... Конкретная задача, заключается в том, чтобы сделать Украину успешной в этой войне, потому что будущее Европы сильно зависит от исхода этой войны", – заявил Росин в марте в комментарии изданию Foreign Policy.

Еще в июле на Вашингтонском саммите члены НАТО наработали автономные механизмы координации помощи Украине – на всякий случай, если Дональд Трамп попытается блокировать помощь.

Как отмечают источники Reuters, в декабре они заработали. Штаб-квартира "миссии НАТО" для Украины на военной базе в Висбадене, которая получила название "Помощь НАТО в обеспечении безопасности и тренировке для Украины" (NSATU), уже полностью функционирует.

Также Украина получает помощь в рамках двусторонних соглашений по безопасности с 27 странами. На последующие годы помощь подтверждена.

"Мы видим, что при планировании бюджетов наших союзников, если и не сразу закладывается эта сумма, то, опять же, власть помнит о том, какие суммы были выделены на 2024 год, и позиция – не меньше", – отметил 10 декабря заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква.

Однако остаются вопросы относительно поставок конкретного оружия, поскольку Трамп делает противоречивые заявления о военной помощи Украине.

Европейские члены альянса здесь лишь частично могут заменить США. К тому же, опасения относительно фактического участия США в НАТО может заставить часть европейских стран оставить свои военные ресурсы дома, вместо поставок Украине.

Немецкие военные в Литве, май 2024 г. (фото: Getty Images)

К этому всему добавляются внутренние вызовы, с которыми сталкиваются ведущие европейские страны НАТО. В Германии только что развалилась правящая коалиция, где одним из проблемных вопросов был бюджет на 2025 год. Во Франции Президент Макрон борется с нелояльным парламентом и вынужден был сменить правительство. В Великобритании – резкое падение рейтингов правящей партии из-за неспособности решить системные внутренние проблемы и опять-таки дефицит бюджета. А Россия гибридными методами пытается углубить внутренние кризисы через дезинформацию и поддержку радикальных и экстремистских политсил.

В таких условиях, как ни странно, в сфере безопасности Украина может дать НАТО едва ли не больше, чем альянс Украине. ВСУ уже сейчас фактически защищают восточный фланг альянса. Этот тезис уже коммуницировали в разговорах с окружением Трампа. Кроме того, еще в октябре Украина предложила заместить американские войска на базах США в Европе. В частности, это предусматривает пункт 5 Плана победы, который представил Владимир Зеленский.

Поскольку перспективы вступления и даже приглашения Украины в НАТО пока остаются крайне туманными, остается развивать фактическое сотрудничество для усиления украинской обороны. Похоже, это пока максимум, который Украина может получить.

При написании материала использовались данные с официального сайта НАТО, публикации The Atlantic, Politico, Bloomberg, International Institute for Strategic Studies, Reuters, эксклюзивные комментарии председателя правления ОО "Центр стратегических исследований" Павла Жовниренко и аналитика Стокгольмского центра исследования Восточной Европы Андреаса Умланда.