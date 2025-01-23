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Трамп закликав країни НАТО збільшити витрати на оборону до 5% від ВВП

Фото: американський президент Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Країни НАТО мають підвищити оборонні витрати до 5% від ВВП. Це було б справедливим підходом, щоб зменшити фінансове навантаження на США.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву американського лідера Дональда Трампа.

Американський лідер закликав країни Північноатлантичного договору збільшити витрати на оборону.

"Я хочу попросити всі країни НАТО збільшити витрати на оборону до 5%. Раніше ця планка складала 2%, але деякі країни не платили навіть цього", - заявив Трамп.

Він підкреслив, що США раніше компенсували цю різницю, але вважає це несправедливим.

"Я прошу вас збільшити оборонні витрати. Раніше ми компенсували цю різницю, але я вважаю, що це було несправедливо", - підкреслив американський президент.

Зауважимо, що ще до інавгурації Трамп допускав можливість виходу своєї країни з НАТО. Він пов’язував участь США в НАТО з фінансуванням, яке, на його думку, мають забезпечити європейські партнери.

Однак ще тоді Трамп заявляв, що не проти лишити США в НАТО, якщо члени Альянсу виконають його умову.

Як зазначається в матеріалі РБК-Україна "НАТО в часи Трампа. Чи можуть США вийти з альянсу і чим це загрожує", країни Центрально-Східної Європи, які досягли показника у 2%, лобіюють подальше збільшення оборонних видатків.

До того ж Bloomberg ще раніше писав, що у НАТО розглядають підвищення норми витрат на оборону з 2% до 3% ВВП.

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