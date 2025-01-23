Трамп закликав країни НАТО збільшити витрати на оборону до 5% від ВВП

Американський лідер закликав країни Північноатлантичного договору збільшити витрати на оборону.

"Я хочу попросити всі країни НАТО збільшити витрати на оборону до 5%. Раніше ця планка складала 2%, але деякі країни не платили навіть цього", - заявив Трамп.

Він підкреслив, що США раніше компенсували цю різницю, але вважає це несправедливим.

"Я прошу вас збільшити оборонні витрати. Раніше ми компенсували цю різницю, але я вважаю, що це було несправедливо", - підкреслив американський президент.