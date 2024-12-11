В НАТО готовятся поднять цель по расходам на оборону до 3% ВВП, - Bloomberg

НАТО планирует установить новые конкретные цели относительно того, сколько танков, самолетов и других систем вооружения необходимо произвести странам-членам. Это может потребовать увеличения оборонных расходов альянса с 2% до 3% от валового внутреннего продукта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По словам чиновников, говоривших на условиях анонимности, поскольку переговоры носят закрытый характер, в соответствии с планом правительствам предстоит выполнить более высокие требования к возможностям, в том числе по боеприпасам, уже в следующем году.

По словам одного из чиновников, приоритетными задачами станут усиление противовоздушной обороны, наступательных систем вооружения и потенциала ядерного сдерживания.

Хотя цель состоит в том, чтобы согласовать цели между министрами иностранных дел и обороны НАТО к саммиту лидеров в Гааге в июне, этот срок может оказаться сложным для соблюдения, заявили чиновники. Один чиновник сказал, что министры обороны рассмотрят эту тему на своей февральской встрече.

Новые цели

Страны НАТО взяли на себя обязательство увеличить расходы для противодействия угрозе Европе со России Владимира Путина, а также на фоне требований нового президента США Дональда Трампа, который подтолкнул членов альянса взять на себя большую долю оборонных обязанностей.

В настоящее время Организация Североатлантического договора просит союзников тратить 2% валового внутреннего продукта на оборону. Новые цели по возможностям могут повысить эту цель до 3% ВВП, заявили чиновники.

НАТО отказалась от комментариев, сославшись на замечания генерального секретаря Марка Рютте, сделанные в этом месяце, о том, что 2% "просто недостаточно" для поддержания уровня сдерживания в долгосрочной перспективе.

Рютте, бывший премьер-министр Нидерландов, вступивший в должность в октябре, открыто заявил о необходимости увеличения расходов альянса, чтобы противостоять растущей угрозе со стороны Путина, который вторгся на Украину в 2022 году и настаивает на том, что находится в экзистенциальном конфликте с Западом.

Рютте также неоднократно подчеркивал необходимость дополнительных инвестиций в европейскую военно-промышленную базу альянса, утверждая, что зависимость от США неустойчива. Это становится особенно актуальным, учитывая изоляционистский уклон Трампа, который пригрозил выйти из НАТО, если страны-члены не будут тратить больше, а также выдвинул цель в 3% .

"Существуют пробелы в возможностях, которые нам необходимо заполнить, чтобы иметь возможность защищать Европу от России без США", включая потребности в военной мобильности и разведке, сказала Армида ван Ридж, старший научный сотрудник Chatham House.

Военные расходы

Новый комиссар ЕС по обороне Андрюс Кубилюс на прошлой неделе предложил совместный механизм заимствования для военных расходов, который будет обеспечен расходами европейских членов НАТО на достижение цели альянса. Это часть плана блока по поиску около 500 млрд евро на безопасность в течение следующего десятилетия.

"Мы увидели колоссальный рост расходов, и я ожидаю, что в целом он продолжится", - сказала Ольга Оликер, директор по Европе и Центральной Азии в брюссельской Международной кризисной группе. "То, что купят эти деньги, зависит от государств-членов".