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Трамп введе санкції проти Міжнародного кримінального суду, - NBC News

Вашингтон, Четвер 06 лютого 2025 19:39
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Трамп введе санкції проти Міжнародного кримінального суду, - NBC News Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп сьогодні, 6 лютого, підпише указ про санкції проти Міжнародного кримінального суду. Обмеження введуть проти частини посадових осіб МКС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

За даними видання, указ включатиме як фінансові санкції, так і візові обмеження проти тих посадовців МКС, які сприяли розслідуванням суду щодо громадян США або їхніх союзників. Також санкції торкнуться членів сімей співробітників Міжнародного кримінального суду.

Зокрема, в указі Трампа стверджується, що одночасні ордери на арешт прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу і кількох лідерів ХАМАС, які МКС видав минулого року, "створили ганебну моральну еквівалентність".

NBC News уточнює, що підписання указу, найімовірніше, приурочено до візиту голови ізраїльського уряду до Вашингтона.

Під час свого першого президентського терміну Трамп наголошував, що МКС "не має юрисдикції, легітимності та авторитету" у США, і ні США, ні Ізраїль не є учасниками так званого Римського статуту.

"МКС був задуманий як суд останньої інстанції. І Сполучені Штати, і Ізраїль мають надійні судові системи і ніколи не повинні підпадати під юрисдикцію МКС", - сказано в пояснювальному документі до указу.

Санкції США проти МКС

Нагадаємо, ще 20 січня The Guardian писало, що Міжнародний кримінальний суд готується до санкцій США.

Джерела видання підкреслювали, що санкції проти чиновників суду не створять серйозних незручностей. Але проблеми можуть виникнути внаслідок обмежень проти всієї інституції. Такі санкції створять загрози для існування суду.

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МКС Сполучені Штати Америки Дональд Трамп
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