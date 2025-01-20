МУС готовится к санкциям от администрации Трампа, - The Guardian
Международный уголовный суд (МУС) готовится к тому, что Дональд Трамп введет против него экономические санкции. Это может произойти на этой неделе после его вступления в должность президента США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Как сообщает издание, чиновники МУС готовятся к тому, что администрация Трампа после прихода к власти быстро введет финансовые ограничения и ограничения на передвижение против суда и его руководства.
Как рассказали источники The Guardian, Международный уголовный суд готовится к "худшему сценарию", при котором США введут санкции против института в дополнение к мерам, направленным против отдельных лиц.
Собеседники издания отметили, что санкции против высокопоставленных чиновников суда не доставят значительных хлопот, в отличие от санкций против всей институции, которые будут представлять угрозу для существования суда.
Основные услуги, которые окажутся под угрозой из-за институциональных санкций, включают доступ МУС к банковским и платежным системам, ИТ-инфраструктуре и страховым провайдерам.
Среди прочего, МУС полагается на облачную платформу Microsoft Azure для своей работы, и приостановление доступа к ней парализует расследование суда.
Почему Трамп может ввести санкции против МУС
Напомним, в ноябре 2024 года МУС выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его бывшего министра обороны Йоава Галанта.
Суд считает, что они виновны в "военных преступлениях" на территории Сектора Газа после начала операции Армии обороны Израиля против боевиков ХАМАС.
Однако в Белом доме заявили, что США "принципиально отвергают" ордера на арест Нетаньяху и Галанта.
К тому же в Сенате США пригрозили санкциями странам, которые готовы арестовать премьера Израиля.
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