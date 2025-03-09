Трамп считает, что Зеленский вернется и завершит соглашение об ископаемых

"Я думаю, это произойдет", - ответил Трамп о подписании соглашения по полезным ископаемым

Когда же Трампа спросили, ожидает ли он, что президент Украины Владимир Зеленский "вернется" и завершит соглашение по полезным ископаемым, глава США ответил: "Да. Я так думаю. Я думаю, это произойдет".

Позже в интервью Трамп также обвинил Европу в том, что она якобы "дала России гораздо больше денег, покупая ее нефть, чем вложила в Украину".

"Они платят России все эти деньги, а мы потратили на это (помощь Украине - ред.) 350 миллиардов долларов. Байден никогда не должен был этого делать", - подчеркнул американский президент.

Стоит отметить, что эта цифра Трампа значительно превышает фактическую сумму, которую официально потратили США. По официальным данным Пентагона и Конгресса, с момента вторжения России в Украину в феврале 2022 года США выделили около 183 миллиардов долларов на поддержку Украины.

Соглашение об ископаемых

Напомним, власти США предложили Украине подписать соглашение, которое предусматривает передачу части украинских редкоземельных металлов в пользу США. Тогда в Вашингтоне предлагали Киеву создать фонд на 500 млрд долларов, куда бы направили доходы с продажи редкоземельных ресурсов.

Однако Зеленский отметил, что объем поддержки составил 100 млрд долларов и она не может считаться долгом.

Впоследствии Financial Times со ссылкой на источники писало, что Украина и США согласовали детали соглашения по редкоземельным металлам. В тексте отмечалось, что Украина готова подписать соглашение, которое предусматривает совместную с США разработку своих минеральных ресурсов, включая нефть и газ.

Украина и США должны были подписать соглашение о полезных ископаемых еще в пятницу, 28 февраля. В этот день президент Украины Владимир Зеленский находился с визитом в Вашингтоне. Но из-за столкновения Трампа и Зеленского этого не произошло.