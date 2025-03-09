Трамп вважає, що Зеленський повернеться і завершить угоду про копалини

Президент Дональд Трамп висловився про угоду США та України щодо корисних копалин. Він впевнений, що документ зрештою буде підписаний.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву Трампа в інтерв'ю на Fox News.
"Я думаю, це станеться", - відповів Трамп про підписання угоди щодо корисних копалин
Коли ж Трампа запитали, чи очікує він, що президент України Володимир Зеленський "повернеться" і завершить угоду щодо корисних копалин, глава США відповів: "Так. Я так думаю. Я думаю, це станеться".
Пізніше в інтерв'ю Трамп також звинуватив Європу в тому, що вона нібито "дала Росії набагато більше грошей, купуючи її нафту, ніж вклала в Україну".
"Вони платять Росії всі ці гроші, а ми витратили на це (допомогу Україні - ред.) 350 мільярдів доларів. Байден ніколи не повинен був цього робити", - підкреслив американський президент.
Варто зазначити, що ця цифра Трампа значно перевищує фактичну суму, яку офіційно витратили США. За офіційними даними Пентагону та Конгресу, з моменту вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року США виділили близько 183 мільярдів доларів на підтримку України.
Нагадаємо, влада США запропонувала Україні підписати угоду, яка передбачає передачу частини українських рідкісноземельних металів на користь США. Тоді у Вашингтоні пропонували Києву створити фонд на 500 млрд доларів, куди б спрямували доходи з продажу рідкісноземельних ресурсів.
Однак Зеленський наголосив, що обсяг підтримки становив 100 млрд доларів і вона не може вважатися боргом.
Згодом Financial Times з посиланням на джерела писало, що Україна і США погодили деталі угоди щодо рідкісноземельних металів. У тексті зазначалось, що Україна готова підписати угоду, яка передбачає спільну зі США розробку своїх мінеральних ресурсів, включно з нафтою і газом.
Україна і США мали підписати угоду про корисні копалини ще в п'ятницю, 28 лютого. Цього дня президент України Володимир Зеленський перебував із візитом у Вашингтоні. Але через сутичку Трампа та Зеленського цього не сталось.
Пізніше американські ЗМІ написали, що Трамп хоче, щоб угода, яка дасть США частку в українських мінеральних ресурсах, була підписана. Але також він хоче побачити зміни у ставленні Зеленського до мирних переговорів, зокрема, готовність піти на поступки, наприклад, віддати території Росії.
Окрім того, Трамп у приватних розмовах дав зрозуміти своїм помічникам, що підписаної угоди буде недостатньо для відновлення допомоги та обміну розвідданими з Україною, зазначило видання NBC News.