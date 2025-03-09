Трамп вважає, що Зеленський повернеться і завершить угоду про копалини

"Я думаю, це станеться", - відповів Трамп про підписання угоди щодо корисних копалин

Коли ж Трампа запитали, чи очікує він, що президент України Володимир Зеленський "повернеться" і завершить угоду щодо корисних копалин, глава США відповів: "Так. Я так думаю. Я думаю, це станеться".

Пізніше в інтерв'ю Трамп також звинуватив Європу в тому, що вона нібито "дала Росії набагато більше грошей, купуючи її нафту, ніж вклала в Україну".

"Вони платять Росії всі ці гроші, а ми витратили на це (допомогу Україні - ред.) 350 мільярдів доларів. Байден ніколи не повинен був цього робити", - підкреслив американський президент.

Варто зазначити, що ця цифра Трампа значно перевищує фактичну суму, яку офіційно витратили США. За офіційними даними Пентагону та Конгресу, з моменту вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року США виділили близько 183 мільярдів доларів на підтримку України.

Угода про копалини

Нагадаємо, влада США запропонувала Україні підписати угоду, яка передбачає передачу частини українських рідкісноземельних металів на користь США. Тоді у Вашингтоні пропонували Києву створити фонд на 500 млрд доларів, куди б спрямували доходи з продажу рідкісноземельних ресурсів.

Однак Зеленський наголосив, що обсяг підтримки становив 100 млрд доларів і вона не може вважатися боргом.

Згодом Financial Times з посиланням на джерела писало, що Україна і США погодили деталі угоди щодо рідкісноземельних металів. У тексті зазначалось, що Україна готова підписати угоду, яка передбачає спільну зі США розробку своїх мінеральних ресурсів, включно з нафтою і газом.

Україна і США мали підписати угоду про корисні копалини ще в п'ятницю, 28 лютого. Цього дня президент України Володимир Зеленський перебував із візитом у Вашингтоні. Але через сутичку Трампа та Зеленського цього не сталось.