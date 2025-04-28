Трамп считает, что Зеленский готов пожертвовать Крымом ради мира
Президент Украины Владимир Зеленский готов отдать Крым в обмен на завершение боевых действия и наступление долгожданного мира.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Глава Белого дома положительно отозвался о своей встрече с украинским лидером в Ватикане, и добавил, что следующие несколько дней покажут, был ли прогресс.
Отвечая на вопрос об изменении отношения после резонансной перепалки лидеров в Белом доме в конце февраля, Трамп сказал: "Я вижу, что он (Зеленский. - ред.) стал спокойнее, я думаю, что он понимает картину, я думаю, что он хочет заключить сделку".
В то же время, президент США призвал Владимира Путина прекратить войну и "договориться".
"Я очень разочарован российскими ударами по Украине. Я отвечу на вопрос, доверяю ли Путину, примерно через две недели", - сказал глава Белого дома.
Кроме того, Трамп убежден, что Зеленский готов отказаться от Крыма.
"Посмотрим, что произойдет в ближайшие несколько дней. Не говорите со мной о Крыме, говорите о Крыме с Обамой и Байденом", - сказал американский президент.
Напомним, что Россия аннексировала Крым в 2014 году, когда должность президента США занимал демократ Барак Обама.
Мирный план США по завершению войны
За последние дни ряд западных СМИ сообщили, что Вашингтон якобы предложил Украине мирный план из семи пунктов.
Согласно нему, Украина признает Крым и временно оккупированные территории российскими, а также отказывается от вступления в НАТО. Взамен США отменяют санкции против России, а Москва прекращает боевые действия, обстрелы и война "замораживается".
В то же время, Украина и страны Европы выдвинули собственный, альтернативный план завершения войны.
Зеленский и Трамп 26 апреля провели короткие переговоры в Ватикане на церемонии похорон Папы Римского Франциска.
В тот же день Трамп обнародовал пост в сети, в котором отметил, что российский диктатор Владимир Путин не хочет завершать войну в Украине, затягивает время, поэтому против РФ следует ввести банковские или "вторичные" санкции.
Госсекретарь Марко Рубио заявил, что на следующей неделе станет понятно готовы ли США продолжать переговоры о прекращении войны в Украине, или выйдут из переговорного процесса.
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