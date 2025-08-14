Трамп не считает, что саммит на Аляске станет вознаграждением для Путина

Встреча с президентом США Дональдом Трампом на Аляске 15 августа не станет для российского диктатора Владимира Путина вознаграждением за вторжение в Украину.

Как сообщает РБК-Украина , об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами.

Трампа спросили, считает ли он, что саммит на Аляске и его стимулы к миру могут в конечном итоге вознаградить Путина за вторжение в Украину.

"Я не считаю, что это вознаграждение. Я думаю, что у нас сложилась ситуация, которая никогда не должна была возникнуть, она никогда не должна была возникнуть", - ответил американский президент, уклонившись от вопроса.

Он в очередной раз повторил, что "эта ситуация" не возникла при его правлении, и в течение четырех лет она даже не обсуждалась.