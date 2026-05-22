Глава разведки США неожиданно уходит в отставку

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард покидает свою должность в кабинете президента США Дональда Трампа. Причиной такого решения стал тяжелый диагноз ее мужа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News , заявление Тулси Габбард и заявление Дональда Трампа.

Детали увольнения и причина отставки

Как пишет издание, Габбард сообщила Дональду Трампу о своем решении во время личной встречи в Овальном кабинете в пятницу. Ожидается, что ее последний день на посту в Офисе директора Национальной разведки (ODNI) будет 30 июня 2026 года.

В своем официальном письме об увольнении чиновница объяснила, что вынуждена отказаться от государственной службы, чтобы поддержать своего мужа Авраама, у которого недавно диагностировали чрезвычайно редкую форму рака костей.

"Он оставался непоколебимым во время моей командировки в Восточную Африку на миссию Объединенных специальных операций, многочисленных политических кампаний и теперь моей службы на этой должности. Его сила и любовь поддерживали меня в каждом испытании. Я не могу с чистой совестью просить его бороться с этой проблемой в одиночку, пока я продолжаю занимать эту требовательную и трудоемкую должность", - подчеркнула Габбард.

Она добавила, что полностью отдана обеспечению плавного и тщательного перехода полномочий в течение следующих недель, чтобы команда Белого дома не почувствовала никаких сбоев в руководстве.

"Я глубоко благодарна за доверие, которое мне оказал президент Трамп, и за возможность возглавить ODNI в течение последних полутора лет. К сожалению, я должна подать заявление об увольнении...", - заявила Габбард.

Результаты работы Габбард в должности

Находясь на посту главы разведывательного ведомства в течение последних полутора лет, Тулси Габбард инициировала масштабную реорганизацию разведывательного сообщества.

В частности, ей удалось уменьшить размеры ведомства, что сэкономило налогоплательщикам более 700 миллионов долларов в год, а также ликвидировать программы DEI (разнообразия, равенства и инклюзии) в разведслужбе.

Кроме того, под ее руководством было рассекречено более полумиллиона страниц правительственных документов.

Среди них - материалы расследования о якобы сговоре Трампа с Россией ("Перекрестный огонь"), а также документы об убийствах Джона Кеннеди и Роберта Кеннеди.

Габбард также создала первую в истории "Рабочую группу по вопросам вооружения" для разоблачения злоупотреблений предыдущей администрации Байдена.

В сфере безопасности ее ведомство усилило миграционный контроль - в 2025 году Национальный контртеррористический центр предотвратил въезд в страну более 10 000 человек, связанных с наркотерроризмом.

Реакция Дональда Трампа и назначение преемника

Президент США Дональд Трамп выразил сожаление из-за ухода чиновницы, отметив ее высокие достижения, и объявил имя временного преемника на посту главы разведки.

"К сожалению, после выполнения замечательной работы, Тулси Габбард покинет Администрацию 30 июня. Ее замечательному мужу Аврааму недавно поставили диагноз редкой формы рака костей, и она, вполне справедливо, хочет быть с ним, возвращая его к крепкому здоровью, пока они вместе ведут тяжелую борьбу. Я не сомневаюсь, что вскоре ему станет лучше, чем когда-либо. Тулси проделала невероятную работу, и мы будем по ней скучать", - подчеркнул американский лидер.

Трамп также сообщил, что после отставки Габбард обязанности главы ведомства будет исполнять ее первый заместитель. Временным исполняющим обязанности директора Национальной разведки США станет Аарон Лукас.