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Трамп може зустрітися з Путіним "у недалекому майбутньому", - Помпео

НовиниПолітика    24.06.2018 - 05:38
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Зустріч може відбутися після поїздки до Москви радника з національної безпеки США

Президент США Дональд Трамп може зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним "у недалекому майбутньому". Про це заявив державний секретар США Майк Помпео, передає "Радіо Свобода".

Помпео зазначив, що це може статися після поїздки до Москви радника з національної безпеки США Джона Болтона, яку Білий дім днями анонсував на наступний тиждень із метою обговорення можливості даної зустрічі.

"США намагаються знайти точки, в яких наші інтереси перекриваються, але захищати американські інтереси в тому, де таких інтересів немає", - сказав Помпео.

Він додав, що в його переговорах із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, відколи він став держсекретарем США у квітні, він висловлював занепокоєння з приводу втручання Росії у вибори у США і її поведінки в Сирії й Україні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп планує під час липневої поїздки в Європу зустрітися з російським президентом Володимиром Путіним.

Розглядаються два варіанти зустрічі лідерів США та Росії - на саміті НАТО в Брюсселі 11 липня або після візиту Трампа в Британію 13 липня. У той же час офіційний Білий дім поки утримується від коментарів.

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Теги публікації: Володимир Путін, Російська Федерація, Сполучені Штати Америки, встреча, Дональд Трамп  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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