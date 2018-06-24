Трамп может встретиться с Путиным "в недалеком будущем", - Помпео

Встреча может состояться после поездки в Москву советника по национальной безопасности США

Президент США Дональд Трамп может встретиться с президентом России Владимиром Путиным "в недалеком будущем". Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео, передает "Радио Свобода".

Помпео отметил, что это может произойти после поездки в Москву советника по национальной безопасности США Джона Болтона, которую Белый дом на днях анонсировал на следующую неделю с целью обсуждения возможности данной встречи.

"США пытаются найти точки, в которых наши интересы перекрываются, но защищать американские интересы в том, где таких интересов нет", - сказал Помпео.

Он добавил, что в его переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, когда он стал госсекретарем США в апреле, он выражал беспокойство по поводу вмешательства России в выборы в США и ее поведения в Сирии и Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп планирует во время июльской поездки в Европу встретиться с российским президентом Владимиром Путиным.

Рассматриваются два варианта встречи лидеров США и России - на саммите НАТО в Брюсселе 11 июля или после визита Трампа в Британию 13 июля. В то же время официальный Белый дом пока воздерживается от комментариев.