У Трампа розглядають дві можливі дати зустрічі з Путіним, - Bloomberg

Трамп може зустрітися з Путіним 11 або 13 липня

Президент США Дональд Трамп планує під час липневої поїздки в Європу зустрітися з російським президентом Володимиром Путіним. Про це пише Bloomberg з посиланням на знайомі з ситуацією джерела.

Повідомляється, що на сьогодні розглядаються два варіанти зустрічі лідерів США та Росії - на саміті НАТО в Брюсселі 11 липня або після візиту Трампа в Британію 13 липня. У той же час офіційний Білий дім поки утримується від коментарів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Британії стурбовані можливою зустріччю Трампа і Путіна до саміту НАТО. Передбачається, що ймовірним місцем зустрічі президентів США і Росії може стати Відень, оскільки там знаходиться штаб-квартира ОБСЄ.

"Неясно, чи відбудеться ця зустріч до або після саміту НАТО візиту Трампа у Великобританії. Очевидно, що для нас було б краще після", - розповіло джерело в британському уряді.