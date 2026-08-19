Трамп осенью планирует новую встречу с лидером Северной Кореи: зачем она ему

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

Зачем Трампу эта встреча

По информации издания, Трамп частно обсуждает возможность встречи с Кимом во время своего визита в Азию в ноябре - тогда мировые лидеры будут собираться на экономический саммит в китайском Шэньчжэне.

Официальной подготовки пока нет, но сам интерес президента показывает: ему нужна громкая внешнеполитическая победа, пока успеха в войне с Ираном достичь не удается.

Впрочем, аналитики скептически оценивают шансы на реальный прогресс. Через четыре года после трех предыдущих саммитов Трампа с Кимом ядерный арсенал Пхеньяна не только не сократился, но и стал способен наносить удары по территории самих США.

Бывший высокопоставленный чиновник ЦРУ Брюс Клингнер вообще назвал идею новой встречи попыткой "задобрить еще одного диктатора" на основе ложной веры в силу личных отношений.

Первая попытка уже провалилась

В прошлом году Трамп уже пытался устроить встречу во время азиатского турне, публично намекая журналистам на свое желание поговорить с Кимом. Пхеньян тогда намекнул на открытость диалога, но организовать все на короткий срок не удалось, а сам Трамп позже признал, что такая встреча могла бы "затмить" его запланированные переговоры с Си Цзиньпином.

Чего добивается сама Северная Корея

США до сих пор официально не признают КНДР ядерным государством, хотя именно этого Ким и стремится больше - чтобы Вашингтон окончательно отказался от идеи денуклеаризации страны и принял статус-кво.

Почему на этот раз Ким в более сильной позиции

В отличие от времен первых саммитов, сейчас позиции Пхеньяна значительно крепче. Северная Корея сблизилась с Китаем, углубила ракетное сотрудничество с Ираном и отправила тысячи военных воевать на сторону России против Украины - это дало северокорейской армии реальный боевой опыт.

По оценкам независимых экспертов, ядерный арсенал КНДР может насчитывать уже несколько сотен боеголовок, а это значительно больше официальных оценок почти десятилетней давности, на которые до сих пор часто ссылаются.