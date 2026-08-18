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Трамп после приказа сократить учения с Южной Кореей заявил, что Ким Чен Ын его всегда уважал

06:20 18.08.2026 Вт
2 мин
Что сказал Трамп о Ким Чен Ыне?
aimg Эдуард Ткач
Трамп после приказа сократить учения с Южной Кореей заявил, что Ким Чен Ын его всегда уважал Фото: Дональд Трамп и Ким Чен Ын (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын относится к нему с уважением и ответил на призыв к диалогу. Это произошло после того, как днем ранее Трамп приказал сократить военные учения с Южной Кореей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Агентство отмечает, что отношения Трампа с Ким Чен Ыном получили меньше внимая со стороны Белого дома, чем в первый президентский срок, когда они встречались и обменивались письмами.

Однако Трамп неоднократно заявлял о заинтересованности в возобновлении мирной дипломатии с северокорейским лидером.

Вчера в понедельник на вопрос журналиста в Белом о том, почему Ким Чен Ын не ответил на его попытки возобновить диалог, Трамп сказал: "Ответил". При этом никаких делай не сообщил.

"Ким Чен Ын всегда относился ко мне с уважением", - добавил президент США.

Отметим, что эти слова прозвучали спустя день после того, как Трамп в субботу поручил Пентагону "существенно сократить" совместные военные учения США с Южной Кореей.

Трамп аргументируя такой шаг сослался на стоимость учений и отказ Сеула участвовать в действиях против Ирана.

Напомним, недавно в КНДР заявили, что будущие военные учения США и Южной Кореи якобы приближают мир к ядерной войне.

В Пхеньяне также добавили, что могут воспользоваться своим правом на "самооборону".

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