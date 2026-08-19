Трамп восени планує нову зустріч із лідером Північної Кореї: для чого вона йому
Президент США Дональд Трамп прагне організувати особисту зустріч із лідером Північної Кореї Кім Чен Іном уже цієї осені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
Навіщо Трампу ця зустріч
За інформацією видання, Трамп приватно обговорює можливість зустрічі з Кімом під час свого листопадового візиту до Азії - тоді світові лідери збиратимуться на економічний саміт у китайському Шеньчжені.
Офіційної підготовки поки немає, але сам інтерес президента показує: йому потрібна гучна зовнішньополітична перемога, поки успіху у війні з Іраном досягти не вдається.
Втім аналітики скептично оцінюють шанси на реальний прогрес. За чотири роки після трьох попередніх самітів Трампа з Кімом ядерний арсенал Пхеньяна не лише не скоротився, а й став здатний завдавати ударів по території самих США.
Колишній високопосадовець ЦРУ Брюс Клінгнер узагалі назвав ідею нової зустрічі спробою "задобрити ще одного диктатора" на основі хибної віри в силу особистих стосунків.
Перша спроба вже провалилася
Торік Трамп уже намагався влаштувати зустріч під час азійського турне, публічно натякаючи журналістам на своє бажання поговорити з Кімом. Пхеньян тоді натякнув на відкритість до діалогу, але організувати все на короткий термін не вдалося, а сам Трамп пізніше визнав, що така зустріч могла б "затьмарити" його заплановані перемовини із Сі Цзіньпіном.
Чого домагається сама Північна Корея
США досі офіційно не визнають КНДР ядерною державою, хоча саме цього Кім і прагне найбільше - щоб Вашингтон остаточно відмовився від ідеї денуклеаризації країни та прийняв статус-кво.
Чому цього разу Кім у сильнішій позиції
На відміну від часів перших самітів, зараз позиції Пхеньяна значно міцніші. Північна Корея зблизилася з Китаєм, поглибила ракетну співпрацю з Іраном і відправила тисячі військових воювати на боці Росії проти України - це дало північнокорейській армії реальний бойовий досвід.
За оцінками незалежних експертів, ядерний арсенал КНДР може налічувати вже кілька сотень боєголовок, а це значно більше за офіційні оцінки майже десятирічної давнини, на які досі часто посилаються.
Про можливу зустріч Трампа з Кімом ідеться на тлі й інших сигналів зближення. 18 серпня Трамп заявив, що Кім Чен Ін завжди ставився до нього з повагою - це сталося вже після того, як днем раніше американський президент доручив Пентагону "суттєво скоротити" спільні військові навчання зі Південною Кореєю, пославшись на їхню вартість та відмову Сеула долучитися до дій проти Ірану.
Ці кроки пролунали невдовзі після погроз з боку самого Пхеньяна. Раніше в КНДР заявляли, що майбутні військові навчання США та Південної Кореї наближають світ до ядерної війни, додавши, що можуть скористатися своїм правом на самооборону.