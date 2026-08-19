Трамп восени планує нову зустріч із лідером Північної Кореї: для чого вона йому

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

Навіщо Трампу ця зустріч

За інформацією видання, Трамп приватно обговорює можливість зустрічі з Кімом під час свого листопадового візиту до Азії - тоді світові лідери збиратимуться на економічний саміт у китайському Шеньчжені.

Офіційної підготовки поки немає, але сам інтерес президента показує: йому потрібна гучна зовнішньополітична перемога, поки успіху у війні з Іраном досягти не вдається.

Втім аналітики скептично оцінюють шанси на реальний прогрес. За чотири роки після трьох попередніх самітів Трампа з Кімом ядерний арсенал Пхеньяна не лише не скоротився, а й став здатний завдавати ударів по території самих США.

Колишній високопосадовець ЦРУ Брюс Клінгнер узагалі назвав ідею нової зустрічі спробою "задобрити ще одного диктатора" на основі хибної віри в силу особистих стосунків.

Перша спроба вже провалилася

Торік Трамп уже намагався влаштувати зустріч під час азійського турне, публічно натякаючи журналістам на своє бажання поговорити з Кімом. Пхеньян тоді натякнув на відкритість до діалогу, але організувати все на короткий термін не вдалося, а сам Трамп пізніше визнав, що така зустріч могла б "затьмарити" його заплановані перемовини із Сі Цзіньпіном.

Чого домагається сама Північна Корея

США досі офіційно не визнають КНДР ядерною державою, хоча саме цього Кім і прагне найбільше - щоб Вашингтон остаточно відмовився від ідеї денуклеаризації країни та прийняв статус-кво.

Чому цього разу Кім у сильнішій позиції

На відміну від часів перших самітів, зараз позиції Пхеньяна значно міцніші. Північна Корея зблизилася з Китаєм, поглибила ракетну співпрацю з Іраном і відправила тисячі військових воювати на боці Росії проти України - це дало північнокорейській армії реальний бойовий досвід.

За оцінками незалежних експертів, ядерний арсенал КНДР може налічувати вже кілька сотень боєголовок, а це значно більше за офіційні оцінки майже десятирічної давнини, на які досі часто посилаються.