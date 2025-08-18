Трамп о войне в Украине: я точно знаю, что делаю, и мне не нужны советы

Президент США Дональд Трамп заявил, что знает, что делает в вопросе прекращения войны РФ против Украины. Он подчеркнул, что ему не нужны советы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Трампа в Truth Social.
Трамп снова напомнил, что урегулировал шесть войн за шесть месяцев, одна из которых "могла привести к ядерной катастрофе".
"... однако я должен читать и слушать Wall Street Journal и многих других, которые на самом деле не имеют ни малейшего представления, и которые рассказывают мне обо всем, что я делаю неправильно в вопросе России/Украины, который является войной сонного Джо Байдена, а не моей", - написал он.
Трамп снова повторил, что если бы он был президентом США, то войны РФ против Украины якобы бы не произошло.
"Я точно знаю, что делаю, и мне не нужны советы людей, которые годами работали над всеми этими конфликтами и никогда не смогли ничего сделать, чтобы их остановить", - подчеркнул американский лидер.
Он набросился на критиков, назвав их "глупыми людьми без здравого смысла, интеллекта или понимания, и они только усложняют решение текущей катастрофы между Россией и Украиной".
Ранее Трамп опубликовал еще один пост в соцсетях, в котором заявил, что "фейковые СМИ" и демократы найдут повод для критики даже в случае капитуляции России.
Сегодня, 18 августа, в Вашингтоне состоятся переговоры президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Они должны обсудить детали завершения войны.
Сначала президенты пообщаются один на один, а затем к переговорам присоединятся европейские лидеры. По сообщениям СМИ, на встрече Зеленского и Трампа могут присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпредставители Стив Уиткофф и Кит Келлог.
Вместе с Зеленским в США прибыли глава Еврокомиссии, генсек НАТО, премьер-министры Великобритании и Италии, президенты Франции и Финляндии, а также канцлер Германии.
Зеленский уже провел переговоры со спецпредставителем США по вопросам Украины Китом Келлогом.
Больше о встрече Зеленского и Трампа - узнайте в материале РБК-Украина.