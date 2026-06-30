Трамп выдвинул ультиматум владельцам АЗС

Президент США Дональд Трамп призвал розничных продавцов горючего немедленно снизить цены. Он предупредил, что в случае отказа их ждут "большие проблемы".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Трампа в соцсети.
"Розничные торговцы горючего должны немедленно снизить свои цены. Они слишком высоки, учитывая, что цена нефти сейчас составляет 68 долларов за баррель, и она стремительно снижается", - заявил он.
По словам президента, продавцы должны быстро отреагировать на это заявление и сделать "то, что они считают правильным" - снизить цену ради американского народа.
"Если розничные торговцы этого не сделают, впереди их ждут большие проблемы" - предупредил Трамп.
Президент также назвал ориентировочную цену, к которой должны стремиться продавцы - около 2,50 доллара за галлон, что составляет примерно 3,8 литра горючего.
Напомним, в начале мая средняя цена бензина в США превысила 4,50 доллара за галлон, что стало самым высоким показателем с июля 2022 года.
После объявления предварительного мирного соглашения между США и Ираном цены начали снижаться и опустились ниже психологической отметки в 4 доллара за галлон, хотя все еще остаются почти на доллар выше, чем год назад.
В то же время мировые цены на нефть резко пошли вниз после возобновления судоходства через Ормузский пролив .
По последним данным, стоимость нефти почти вернулась к уровню, который был до начала войны в Иране.