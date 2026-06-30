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Цены на нефть упали почти до уровня в начале войны в Иране

11:03 30.06.2026 Вт
2 мин
Несмотря на падение цен, рынок нефти находится в осторожном ожидании
aimg Елена Чупровская
Цены на нефть упали почти до уровня в начале войны в Иране Фото: нефть дешевеет, хотя Ормузский пролив до сих пор опасен (Getty Images)
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Мировые цены на нефть во вторник пошли вниз - инвесторы ожидают возможных переговоров США и Ирана в Дохе, пока хрупкое перемирие в регионе остается под угрозой срыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Насколько подешевела нефть

Brent с поставкой в августе подешевела на 0,9% - до 72 долларов 51 цента за баррель, это на 22% ниже уровня закрытия в прошлом месяце.

WTI подешевела на 0,6%, до 70 долларов 36 центов за баррель - на 19% ниже уровня закрытия 29 мая. Оба сорта нефти почти вернулись к довоенным ценам 27 февраля.

Что говорят аналитики

"Инвесторы учитывают в ценах надежды на положительный результат переговоров в Дохе, хотя реальной нормализации потоков через Ормузский пролив пока не видно", - заявил главный аналитик рынка компании KCM Trade Тим Ватерер.

Давление на котировки оказывает и неуверенность в спросе со стороны Китая.

"Пока не видим оснований рассчитывать на существенный возврат на рынок крупнейшего в мире импортера нефти", - отметил руководитель исследовательского отдела Sparta Commodities Нил Кросби.

Переговоры в Дохе под вопросом

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади сообщил, что в ближайшие дни иранские и оманские эксперты начнут переговоры по транзитным маршрутам через Ормузский пролив.

В то же время представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что переговоров между Ираном и США в ближайшие дни не запланированы.

"Встреча в Дохе может оказаться важной, а может и нет. Мы это выясним", - сказал журналистам президент США Дональд Трамп.

Неопределенность указывает на хрупкость перемирия, достигнутого 17 июня. Несмотря на обострение ситуации безопасности, производители Ближнего Востока продолжают экспортировать нефть и сжиженный природный газ.

Между тем, по данным Центрального командования Вооруженных сил США, судоходство через Ормузский пролив остается открытым.

Еще в середине июня нефть подешевела после заявлений США о договоренности с Ираном.

Тогда на фоне надежд на открытие Ормузского пролива Brent и WTI упали до самого низкого уровня с 10 марта.

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