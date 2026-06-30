Цены на нефть упали почти до уровня в начале войны в Иране
Мировые цены на нефть во вторник пошли вниз - инвесторы ожидают возможных переговоров США и Ирана в Дохе, пока хрупкое перемирие в регионе остается под угрозой срыва.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Насколько подешевела нефть
Brent с поставкой в августе подешевела на 0,9% - до 72 долларов 51 цента за баррель, это на 22% ниже уровня закрытия в прошлом месяце.
WTI подешевела на 0,6%, до 70 долларов 36 центов за баррель - на 19% ниже уровня закрытия 29 мая. Оба сорта нефти почти вернулись к довоенным ценам 27 февраля.
Что говорят аналитики
"Инвесторы учитывают в ценах надежды на положительный результат переговоров в Дохе, хотя реальной нормализации потоков через Ормузский пролив пока не видно", - заявил главный аналитик рынка компании KCM Trade Тим Ватерер.
Давление на котировки оказывает и неуверенность в спросе со стороны Китая.
"Пока не видим оснований рассчитывать на существенный возврат на рынок крупнейшего в мире импортера нефти", - отметил руководитель исследовательского отдела Sparta Commodities Нил Кросби.
Переговоры в Дохе под вопросом
Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади сообщил, что в ближайшие дни иранские и оманские эксперты начнут переговоры по транзитным маршрутам через Ормузский пролив.
В то же время представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что переговоров между Ираном и США в ближайшие дни не запланированы.
"Встреча в Дохе может оказаться важной, а может и нет. Мы это выясним", - сказал журналистам президент США Дональд Трамп.
Неопределенность указывает на хрупкость перемирия, достигнутого 17 июня. Несмотря на обострение ситуации безопасности, производители Ближнего Востока продолжают экспортировать нефть и сжиженный природный газ.
Между тем, по данным Центрального командования Вооруженных сил США, судоходство через Ормузский пролив остается открытым.
Еще в середине июня нефть подешевела после заявлений США о договоренности с Ираном.
Тогда на фоне надежд на открытие Ормузского пролива Brent и WTI упали до самого низкого уровня с 10 марта.