Трамп висунув ультиматум власникам АЗС

"Роздрібні торговці пального повинні негайно знизити свої ціни. Вони занадто високі, враховуючи, що ціна нафти зараз становить 68 доларів за барель, і вона стрімко знижується" - заявив він.

За словами президента, продавці повинні швидко відреагувати на цю заяву та зробити "те, що вони вважають правильним" - знизити ціну заради американського народу.

"Якщо роздрібні торговці цього не зроблять, попереду на них чекають великі проблеми" - попередив Трамп.

Президент також назвав орієнтовну ціну, до якої мають прагнути продавці - близько 2,50 долара за галон, що дорівнює приблизно 3,8 літра пального.