Трамп висунув ультиматум власникам АЗС

Президент США Дональд Трамп закликав роздрібних продавців пального негайно знизити ціни. Він попередив, що в разі відмови на них чекають "великі проблеми".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Трампа у соцмережі.
"Роздрібні торговці пального повинні негайно знизити свої ціни. Вони занадто високі, враховуючи, що ціна нафти зараз становить 68 доларів за барель, і вона стрімко знижується" - заявив він.
За словами президента, продавці повинні швидко відреагувати на цю заяву та зробити "те, що вони вважають правильним" - знизити ціну заради американського народу.
"Якщо роздрібні торговці цього не зроблять, попереду на них чекають великі проблеми" - попередив Трамп.
Президент також назвав орієнтовну ціну, до якої мають прагнути продавці - близько 2,50 долара за галон, що дорівнює приблизно 3,8 літра пального.
Нагадаємо, на початку травня середня ціна бензину у США перевищила 4,50 долара за галон, що стало найвищим показником із липня 2022 року.
Після оголошення попередньої мирної угоди між США та Іраном ціни почали знижуватися і опустилися нижче психологічної позначки у 4 долари за галон, хоча все ще залишаються майже на долар вищими, ніж рік тому.
Водночас світові ціни на нафту різко пішли вниз після відновлення судноплавства через Ормузьку протоку.
За останніми даними, вартість нафти майже повернулася до рівня, який був до початку війни в Ірані.