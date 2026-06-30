Трамп выдвинул ультиматум владельцам АЗС

Президент США Дональд Трамп призвал розничных продавцов горючего немедленно снизить цены. Он предупредил, что в случае отказа их ждут "большие проблемы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Трампа в соцсети.

"Розничные торговцы горючего должны немедленно снизить свои цены. Они слишком высоки, учитывая, что цена нефти сейчас составляет 68 долларов за баррель, и она стремительно снижается", - заявил он.

По словам президента, продавцы должны быстро отреагировать на это заявление и сделать "то, что они считают правильным" - снизить цену ради американского народа.

"Если розничные торговцы этого не сделают, впереди их ждут большие проблемы" - предупредил Трамп.

Президент также назвал ориентировочную цену, к которой должны стремиться продавцы - около 2,50 доллара за галлон, что составляет примерно 3,8 литра горючего.