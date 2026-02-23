ua en ru
Пн, 23 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

"Он мошенник": губернатор Калифорнии о пошлинах Трампа и решении Верховного суда США

Понедельник 23 февраля 2026 07:36
UA EN RU
"Он мошенник": губернатор Калифорнии о пошлинах Трампа и решении Верховного суда США Фото: президент США Дональд Трамп (Flickr.com)
Автор: Маловичко Юлия

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом резко раскритиковал президента США Дональда Трампа из-за его экономической политики и новых глобальных пошлин. Чиновник обвинил Трампа в коррупции и действиях в личных интересах.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Ньюсом заявил в интервью CNN.

Читайте также: Трамп против Верховного суда: президент нашел лазейку для глобальных тарифов

"Президентство как пуля-таран"

По словам губернатора, экономические показатели США существенно ухудшились когда Трамп пришел к власти.

"Рост ВВП в прошлом квартале - всего 1,4%, инфляция снова поднялась до 3%. Худший рынок труда с 2013 года. По итогам года - 2,2% роста ВВП, тогда как он получил экономику с показателем 2,8%. Это президентство как шар-таран, крушащий экономику", - заявил Ньюсом.

Он также раскритиковал экономическую модель Трампа, назвав ее основанной на массовых депортациях, налоговых льготах для миллиардеров и тарифной политике.

Обвинения в коррупции

Отдельно губернатор остановился на пошлинах, заявив, что они имеют личную выгоду для президента США.

"И, кстати, эти пошлины - это операция в личных интересах. Речь идет о его собственном портфеле. Вы прекрасно знаете, что он сделал во Вьетнаме с тарифами: использовал их, чтобы выбить выгодные условия для своего гольф-клуба и ускорить реализацию собственного девелоперского проекта. Сложите факты вместе. Это беспрецедентная коррупция, которая происходит прямо сейчас, в прямом эфире", - подчеркнул Ньюсом.

В итоге губернатор прямо назвал Трампа "мошенником".

Напомним, ранее администрация Трампа объявила о введении новых глобальных пошлин для всех стран мира. Сначала речь шла о 10%.

Верховный суд США отменил глобальные тарифы Трампа - тогда президент США заявил, что поднимет их уже до 15%, а решение суда он просто игнорировал.

Читайте РБК-Украина в Google News
Государственная таможенная служба Дональд Трамп Калифорния
Новости
Зеленский объяснил, почему Украина не может выйти из Донбасса
Зеленский объяснил, почему Украина не может выйти из Донбасса
Аналитика
Партия Терехова, Кима и Арахамии? Что стоит за новым политическим проектом власти
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Партия Терехова, Кима и Арахамии? Что стоит за новым политическим проектом власти