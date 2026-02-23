"Он мошенник": губернатор Калифорнии о пошлинах Трампа и решении Верховного суда США

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом резко раскритиковал президента США Дональда Трампа из-за его экономической политики и новых глобальных пошлин. Чиновник обвинил Трампа в коррупции и действиях в личных интересах.

Как сообщает РБК-Украина , об этом Ньюсом заявил в интервью CNN .

"Президентство как пуля-таран"

По словам губернатора, экономические показатели США существенно ухудшились когда Трамп пришел к власти.

"Рост ВВП в прошлом квартале - всего 1,4%, инфляция снова поднялась до 3%. Худший рынок труда с 2013 года. По итогам года - 2,2% роста ВВП, тогда как он получил экономику с показателем 2,8%. Это президентство как шар-таран, крушащий экономику", - заявил Ньюсом.

Он также раскритиковал экономическую модель Трампа, назвав ее основанной на массовых депортациях, налоговых льготах для миллиардеров и тарифной политике.

Обвинения в коррупции

Отдельно губернатор остановился на пошлинах, заявив, что они имеют личную выгоду для президента США.

"И, кстати, эти пошлины - это операция в личных интересах. Речь идет о его собственном портфеле. Вы прекрасно знаете, что он сделал во Вьетнаме с тарифами: использовал их, чтобы выбить выгодные условия для своего гольф-клуба и ускорить реализацию собственного девелоперского проекта. Сложите факты вместе. Это беспрецедентная коррупция, которая происходит прямо сейчас, в прямом эфире", - подчеркнул Ньюсом.

В итоге губернатор прямо назвал Трампа "мошенником".