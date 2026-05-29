Трамп выдвинул Ирану ультиматум из четырех пунктов

США выдвинули Ирану ультиматум, выполнение которого является условием для полного снятия беспрецедентной морской блокады и открытия Ормузского пролива.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа в Truth Social.
Американский лидер подчеркнул, что при условии окончательного отказа Тегерана от ядерных амбиций, Ормузский пролив будет немедленно открыт для неограниченного судоходства в обоих направлениях без всяких сборов.
"Корабли, оказавшиеся в проливе из-за нашей удивительной и беспрецедентной морской блокады, которая теперь будет снята, могут начать процесс "возвращения домой"!", - написал Трамп.
Первым и ключевым условием ультиматума является окончательное согласие Тегерана с тем, что страна никогда не будет иметь ядерного оружия или бомбы. Этот пункт является базовым для восстановления безопасности в регионе и прекращения действия военных ограничений со стороны США.
Иран обязан немедленно завершить процесс устранения и подрыва всех водяных мин, которые остались в проливе после предыдущего обострения. Безопасность гражданского судоходства и свободный проход торговых судов является главным критерием снятия ограничений.
Соединенные Штаты вместе с Китаем, Ираном и МАГАТЭ совместно выкопают и окончательно ликвидируют обогащенный материал ("ядерную пыль"). Речь идет об объектах, которые были похоронены под завалами в результате американской бомбардировки иранской инфраструктуры 11 месяцев назад.
"Обогащенный материал, который иногда называют "ядерной пылью", который похоронен глубоко под землей, а на его вершине практически обвалились горы, вызванные нашим мощным бомбардировщиком B2 11 месяцев назад, будет выкопан Соединенными Штатами и уничтожен", - подчеркнул глава Белого дома.
Четвертым пунктом договоренностей предусмотрено полное приостановление любого обмена средствами между сторонами. Финансовое замораживание будет действовать до дальнейшего специального сообщения Белого дома.
Сейчас президент США отправился в ситуационную комнату для принятия финального решения.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что невыгодное для Вашингтона соглашение с Тегераном станет той чертой, после которой американская армия снова возобновит военные атаки против Ирана.
Несмотря на то, что Трамп назвал иранских представителей более хитрыми и замечательными переговорщиками, он подчеркнул, что все козыри остаются в руках США из-за предыдущей военной победы над ними.
В то же время Вашингтон и Тегеран ранее согласовали проект меморандума, по которому США и Иран договорились о 60-дневном перемирии для запуска дальнейших переговоров по ядерной программе. Впрочем, этот рамочный документ до сих пор не вступил в силу, поскольку Дональд Трамп не предоставил ему своего окончательного политического одобрения.
На фоне новостей о сложном переговорном процессе и ухудшение надежд на подписание финального соглашения о продлении перемирия мировые рынки отреагировали мгновенно. В частности, в пятницу, 29 мая, цены на нефть снова опустились, продемонстрировав общее недельное падение на уровне 8%.