Трамп высказался о перспективах выборов в Украине и роли Зеленского

Президент США во время общения с прессой указал, что, по его словам, значительная часть украинцев ожидает перехода к политическому процессу.
Он вновь публично обратился к украинскому руководству с призывом рассмотреть возможность заключения мирного соглашения с Россией и вернуться к вопросу проведения выборов в стране.
По его словам, ключевым фактором выступает желание общества завершить конфликт. Трамп отметил, что, как он утверждает, большинство украинцев ожидают достижения договоренностей.
«Зеленскому нужно быть реалистом. У них давно не было выборов. Они теряют огромное количество людей. 82% украинцев требуют заключить соглашение. Они хотят, чтобы было заключено соглашение. Я это понимаю. Они теряют тысячи и тысячи людей каждую неделю. Они хотят, чтобы это закончилось», – сказал он.
Что еще сказал Трамп
Президент США Дональд Трамп сообщил, что ряд европейских лидеров выразили готовность провести совместные переговоры с украинской стороной и представителями Вашингтона, указав, что такая встреча, по его словам, может состояться уже на выходных.
Также, президент США Дональд Трамп сообщил, что американские военные перехватили венесуэльский танкер у побережья страны, назвав происходящее "интересным днём с точки зрения новостей", и добавил, что в ближайшее время Вашингтон готовит и другие шаги, направленные против режима Николаса Мадуро.