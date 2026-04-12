Трамп решил сам заблокировать Ормузский пролив из-за провала с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что из-за провала переговоров с Ираном американский флот начинает блокаду Ормузского пролива. Ни одному кораблю не будет разрешено войти или выйти оттуда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Трампа в его собственной социальной сети Truth Social.
Трамп заявил, что переговоры с Ираном якобы прошли "хорошо", однако достичь соглашения не удалось из-за нежелания Ирана отказываться от ядерного оружия. Поэтому США объявляют о начале блокады Ормузского пролива.
"В определенный момент мы достигнем принципа "Всем разрешено выходить, всем разрешено заходить", но Иран не позволил этому произойти, просто сказав: "Возможно, где-то там есть мины", о которых никто, кроме них, не знает", - сказал Трамп.
По его словам, командование ВМС США получило приказ "искать и перехватывать" все суда, которые оплачивают Ирану "сбор" за безопасный проход Ормузского пролива.
"Никто, кто платит незаконный сбор, не будет иметь безопасного прохода в открытом море. Мы также начнем уничтожать мины, установленные иранцами в проливах. Любой иранец, который будет стрелять в нас или в мирные суда, будет отправлен в ад! Иран знает, лучше любого, как положить конец этой ситуации, которая уже опустошила их страну", - подчеркнул президент.
Также Трамп заявил, что блокада начнется "вскоре", к ее обеспечению якобы будут привлечены другие страны. США не позволят Ирану получать деньги от прохода судов и создать ядерное оружие.
"Кроме того, в подходящий момент мы будем полностью "подготовлены и заряжены", и наши военные истребят то "немногое", что осталось от Ирана!", - пообещал Трамп.
Напомним, что вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что по итогам переговоров с Ираном в Пакистане стороны так и не достигли соглашения о прекращении войны. В частности, Тегеран пока не готов отказаться от ядерной программы.
Интересно, что сам Трамп заявил, что ему все равно, будет ли вообще соглашение с Ираном. Он утверждает, что при любом результате Соединенные Штаты, мол, одержали и одерживают победу.
Как пишут СМИ, переговоры между США и Ираном зашли в тупик из-за вопроса контроля над Ормузским проливом. В частности, Тегеран хочет сохранить контроль и выступает против идущего "совместного" управления. США же хотят предотвратить такой вариант.
Самое смешное то, что перед переговорами Трамп утверждал, что пролив будет открыт независимо от того, будет соглашение с Ираном или нет. Чуть позже в субботу он анонсировал процесс разблокирования Ормузского пролива.