ua en ru
Ср, 27 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Трамп требует привлечь Сороса к уголовной ответственности "за поддержку протестов"

Вашингтон, Среда 27 августа 2025 16:52
UA EN RU
Трамп требует привлечь Сороса к уголовной ответственности "за поддержку протестов" Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы миллиардера Джорджа Сороса привлекли к ответственности "за поддержку насильственных протестов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Трампа в соцсети Truth Social.

"Джорджа Сороса и его замечательного радикально левого сына следует привлечь к ответственности по закону RICO (закон, который был принят для борьбы с организованной преступностью - ред.) за их поддержку насильственных протестов и многого другого по всей территории Соединенных Штатов Америки", - написал Трамп.

Он пообещал, что не даст Соросу и его сыну "дальше разрывать Америку на части".

По мнению президента, Сорос и его "сумасшедшие друзья с Западного побережья" якобы нанесли огромный ущерб США.

"Будьте осторожны, мы следим за вами!" - добавил Трамп.

Трамп против Сороса

Стоит заметить, что закон RICO позволяет привлекать к уголовной ответственности не только отдельных преступников, но и целые организации, если они систематически участвуют в вымогательстве, мошенничестве, коррупции или других видах организованной преступной деятельности.

Дональд Трамп и некоторые его сторонники обвиняют Джорджа Сороса (и его сына) в том, что он финансирует протестные движения и организации в США, которые они считают радикальными или разрушительными.

Когда Трамп говорит "обвинить по закону RICO", он подразумевает, что такая поддержка якобы является частью "организованной преступной деятельности", аналогичной мафиозной схеме.

К слову, в июле министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что у Трампа и Сороса есть "одна общая черта" - они нетерпеливы, когда речь идет о крупных сделках.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Джордж Сорос Протесты в США
Новости
РФ атаковала объекты энергетики в шести областях: в Кабмине рассказали о последствиях
РФ атаковала объекты энергетики в шести областях: в Кабмине рассказали о последствиях
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы