Трамп требует привлечь Сороса к уголовной ответственности "за поддержку протестов"
Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы миллиардера Джорджа Сороса привлекли к ответственности "за поддержку насильственных протестов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Трампа в соцсети Truth Social.
"Джорджа Сороса и его замечательного радикально левого сына следует привлечь к ответственности по закону RICO (закон, который был принят для борьбы с организованной преступностью - ред.) за их поддержку насильственных протестов и многого другого по всей территории Соединенных Штатов Америки", - написал Трамп.
Он пообещал, что не даст Соросу и его сыну "дальше разрывать Америку на части".
По мнению президента, Сорос и его "сумасшедшие друзья с Западного побережья" якобы нанесли огромный ущерб США.
"Будьте осторожны, мы следим за вами!" - добавил Трамп.
Трамп против Сороса
Стоит заметить, что закон RICO позволяет привлекать к уголовной ответственности не только отдельных преступников, но и целые организации, если они систематически участвуют в вымогательстве, мошенничестве, коррупции или других видах организованной преступной деятельности.
Дональд Трамп и некоторые его сторонники обвиняют Джорджа Сороса (и его сына) в том, что он финансирует протестные движения и организации в США, которые они считают радикальными или разрушительными.
Когда Трамп говорит "обвинить по закону RICO", он подразумевает, что такая поддержка якобы является частью "организованной преступной деятельности", аналогичной мафиозной схеме.
К слову, в июле министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что у Трампа и Сороса есть "одна общая черта" - они нетерпеливы, когда речь идет о крупных сделках.