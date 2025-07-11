"Комплимент" от Бессента: Трампа поставили в один ряд с заклятым врагом консерваторов
Министр финансов США Скотт Бессент сделал громкое заявление, сравнив Трампа с Джорджем Соросом. Этот неожиданный "комплимент" прозвучал во время встречи с миллиардерами в Сан-Вэлли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Министр финансов США Скотт Бессент сделал неожиданное заявление во время конференции Allen & Co. в Сан-Вэлли, которую часто называют "летним лагерем для миллиардеров".
Так, его попросили сравнить бывшего босса Джорджа Сороса и нынешнего руководителя Дональда Трамп. Действительно, перед тем, как стать главным экономическим советником Трампа, Бессент дважды работал в Soros Fund Management, дослужившись там до должности главного инвестиционного директора.
В комнате, полной богачей, Бессент сказал, что у президента США Дональда Трампа и известного либерального финансиста Джорджа Сороса есть одна общая черта - нетерпеливость, особенно когда речь идет о крупных сделках с высокими ставками.
Бессент признался, что советует Трампу быть более терпеливым в процессе принятия важных решений по торговле. При этом он подчеркнул уникальную способность Трампа быстро видеть проблемы и находить решения. При этом Бессент считает, что Трамп иногда не дожидается нужного момента для реализации этих решений.
Торговые сделки Трампа
Отметим, что Бессент активно участвует в переговорах с Китаем, Японией и другими азиатскими странами. В мае он вместе с торговым представителем США Джеймисоном Гриром встречался с китайскими чиновниками в Женеве, а в июне - в Лондоне. Это позволило достичь определенного "тарифного перемирия", хотя большого соглашения пока нет.
Тем временем Трамп самостоятельно объявил о новых пошлинах для некоторых торговых партнеров. Например, он ввел 50% пошлину на товары из Бразилии, что стало неожиданностью, потому что США имеют положительный торговый баланс с этой страной.
Напомним, президент США Дональд Трамп ввел тарифы против большого количества стран еще в апреле.
Но после этого американский лидер "поставил на паузу" свое решение на 90 дней, чтобы вести с другими странами переговоры о торговых соглашениях.
В то же время Трамп пообещал, что если до 9 июля не удастся достичь прогресса в переговорах с отдельными странами, он возобновит действие тарифов в отношении них.
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