"Комплимент" от Бессента: Трампа поставили в один ряд с заклятым врагом консерваторов

Министр финансов США Скотт Бессент сделал громкое заявление, сравнив Трампа с Джорджем Соросом. Этот неожиданный "комплимент" прозвучал во время встречи с миллиардерами в Сан-Вэлли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Министр финансов США Скотт Бессент сделал неожиданное заявление во время конференции Allen & Co. в Сан-Вэлли, которую часто называют "летним лагерем для миллиардеров". Так, его попросили сравнить бывшего босса Джорджа Сороса и нынешнего руководителя Дональда Трамп. Действительно, перед тем, как стать главным экономическим советником Трампа, Бессент дважды работал в Soros Fund Management, дослужившись там до должности главного инвестиционного директора. В комнате, полной богачей, Бессент сказал, что у президента США Дональда Трампа и известного либерального финансиста Джорджа Сороса есть одна общая черта - нетерпеливость, особенно когда речь идет о крупных сделках с высокими ставками. Бессент признался, что советует Трампу быть более терпеливым в процессе принятия важных решений по торговле. При этом он подчеркнул уникальную способность Трампа быстро видеть проблемы и находить решения. При этом Бессент считает, что Трамп иногда не дожидается нужного момента для реализации этих решений.