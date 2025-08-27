ua en ru
Трамп вимагає притягнути Сороса до кримінальної відповідальності "за підтримку протестів"

Вашингтон, Середа 27 серпня 2025 16:52
Трамп вимагає притягнути Сороса до кримінальної відповідальності "за підтримку протестів" Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп хоче, щоб мільярдера Джорджа Сороса притягнули до відповідальності "за підтримку насильницьких протестів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Трампа в соцмережі Truth Social.

"Джорджа Сороса і його чудового радикально лівого сина слід притягнути до відповідальності згідно із законом RICO (закон, що був ухвалений для боротьби з організованою злочинністю - ред.) за їхню підтримку насильницьких протестів і багато чого іншого по всій території Сполучених Штатів Америки", - написав Трамп.

Він пообіцяв, що не дасть Соросу і його синові "далі розривати Америку на частини".

На думку президента, Сорос і його "божевільні друзі із Західного узбережжя" нібито завдали величезної шкоди США.

"Будьте обережні, ми стежимо за вами!" - додав Трамп.

Трамп проти Сороса

Варто зауважити, що закон RICO дає змогу притягувати до кримінальної відповідальності не тільки окремих злочинців, а й цілі організації, якщо вони систематично беруть участь у вимаганні, шахрайстві, корупції або інших видах організованої злочинної діяльності.

Дональд Трамп і деякі його прихильники звинувачують Джорджа Сороса (і його сина) в тому, що він фінансує протестні рухи та організації в США, які вони вважають радикальними або руйнівними.

Коли Трамп каже "звинуватити за законом RICO", він має на увазі, що така підтримка нібито є частиною "організованої злочинної діяльності", аналогічною мафіозній схемі.

До слова, у липні міністр фінансів США Скотт Бессент заявляв, що у Трампа і Сороса є "одна спільна риса" - вони нетерплячі, коли йдеться про великі угоди.

