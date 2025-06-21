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Украина передала команде Трампа запрос на Patriot, - Зеленский

Украина, Суббота 21 июня 2025 15:46
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Украина передала команде Трампа запрос на Patriot, - Зеленский Фото: украинский президент Владимир Зеленский и министр финансов США Скотт Бессент (president.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Украина через министра финансов США Скотта Бессента передала запрос о системах Patriot американскому президенту Дональду Трампу.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга.

Журналист уточнил у президента, рассчитывает ли он на встречу с Трампом во время саммита НАТО и будет ли подниматься там вопрос о передаче Украине систем Patriot.

Зеленский ответил, что команды обеих стран остаются на связи, а повестка дня возможных встреч еще формируется.

По его словам, в Канаде он обсуждал этот вопрос с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, который "очень хочет, чтобы Украина была" на саммите. Также президент подчеркнул, что Киев заинтересован во встрече на уровне лидеров Коалиции желающих, и такие контакты могут состояться именно во время саммита.

Украина ждет фидбека по Patriot

"О Patriot - это вопрос не только президенту Трампу, но и Коалиции желающих", - подчеркнул президент.

Он пояснил, что у Украины построен очень хороший диалог с США. В частности он вспомнил о диалоге министра экономики Украины Юлии Свириденко с министром финансов США.

"В Канаде была встреча у Свириденко с секретарем Бессентом, на ней был еще мой глава офиса Андрей Ермак. Они проговаривали минеральное соглашение, наши следующие шаги и тому подобное. А также они с Андреем передали Бессенту именно тот пакет оружия, которое нам нужно. Будем ждать фидбэк", - пояснил Зеелнський.

По его словам, там очень большая сумма, ведь в пакет входят системы Patriot.

"Как я и сказал, мы готовы найти деньги на весь этот пакет. С президентом Трампом это одна из тем для обсуждения. Мне кажется, что нам нужно проговорить и санкции. И, честно говоря, мне кажется, что нам надо говорить о новом дыхании в дипломатическом треке", - подчеркнул он.

А также отметил, что, по его мнению, нужна большая определенность и большая сила давления от мира на российского диктатора Владимира Путина.

"Это нужно ради дипломатии. И я хотел бы с ним проговорить эти форматы", - подытожил президент.

ПВО для Украины

Напомним, что еще год назад президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украине нужно 25 систем ПВО Patriot, чтобы полностью закрыть воздушное пространство.

Уже в этом году он заявил, что Украина готова закупить у США оружие и системы ПВО на сумму 30-50 млрд долларов. В частности, речь шла о приобретении 10 установок Patriot или получения лицензии на их производство.

В апреле Зеленский сообщил, что поручил украинскому МИДу попытаться достичь согласия от США по покупке Patriot.

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Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки ПВО
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