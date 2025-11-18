Трамп не исключил наземной операции в Венесуэле, но готов поговорить с Мадуро
Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает наземной операции американских войск в Венесуэле. При этом он готов созвониться с венесуэльским лидером Николасом Мадуро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.
Во время общения с прессой Трампа спросили, исключает ли он присутствие американских войск на земле, на что глава Белого дома сказал:
"Нет, я этого не исключаю. Я ничего не исключаю. Нам нужно разобраться с Венесуэлой. Они слили сотни тысяч людей в нашу страну из тюрем... год назад миллионы людей проходили через нашу границу и многое из них были из Венесуэлы. Включая банду из Трининада и Тобаго", - ответил Трамп.
Вопрос возник после того, как днем ранее Госдеп США заявил, что с 24 ноября объявит "Картель де лос Солес" иностранной террористической организацией. CNN писало, что это решение "позволит войскам США атаковать активы и инфраструктуру президента Венесуэлы Николаса Мадуро" (поскольку Вашингтон связывает наркокортели с властями).
Трамп также отметил, что он любит Венесуэлу и народ этой страны, но то, "что Байден и демократы сделали с этой страной, никогда нельзя забыть".
Помимо этого, журналисты упомянули вчерашние слова главы Белого дома о том, что Мадуро хочет поговорить. По этой причине у Трампа уточнили, готов ли он пообщаться с главой Венесуэлы напрямую.
"Да, вероятно, я бы поговорил с ним, да. Я говорю со всеми", - ответил президент США.
Стоит добавить, что как пояснил Фил Гансон, исследователь Международной кризисной группы в Каракасе - "Картеля де лос Солес" как такового не существует.
"Это журналистское выражение, придуманное для обозначения участия венесуэльских властей в наркоторговле", - сказал он в комментарии CNN.
Напряженность между США и Венесуэлой
Напомним, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп приказал развернуть операцию "Южное копье" в западном полушарии (фактически возле Венесуэлы). Как пояснил глава Пентагона Пит Хегсет, операция направлена против наркотеррористических организаций.
"Эта миссия защищает нашу родину, устраняет наркотеррористов из нашего полушария и оберегает нашу родину от наркотиков, убивающих наших людей", - сказал глава Министерства войны США.
Также в воскресенье СМИ сообщили, что военно-морские сила США на фоне напряженности с Венесуэлой завели в Карибское море ударную группу с флагманским авианосцем USS Gerald R. Ford.
Добавим, что по данным CBS News, Пентагон уже предоставил Трампу планы военных операций против Венесуэлы. Как указывалось - все варианты "пригодны к реализации в ближайшие дни".