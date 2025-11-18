ua en ru
Вт, 18 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Трамп не исключил наземной операции в Венесуэле, но готов поговорить с Мадуро

Вторник 18 ноября 2025 00:12
UA EN RU
Трамп не исключил наземной операции в Венесуэле, но готов поговорить с Мадуро Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает наземной операции американских войск в Венесуэле. При этом он готов созвониться с венесуэльским лидером Николасом Мадуро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.

Во время общения с прессой Трампа спросили, исключает ли он присутствие американских войск на земле, на что глава Белого дома сказал:

"Нет, я этого не исключаю. Я ничего не исключаю. Нам нужно разобраться с Венесуэлой. Они слили сотни тысяч людей в нашу страну из тюрем... год назад миллионы людей проходили через нашу границу и многое из них были из Венесуэлы. Включая банду из Трининада и Тобаго", - ответил Трамп.

Вопрос возник после того, как днем ранее Госдеп США заявил, что с 24 ноября объявит "Картель де лос Солес" иностранной террористической организацией. CNN писало, что это решение "позволит войскам США атаковать активы и инфраструктуру президента Венесуэлы Николаса Мадуро" (поскольку Вашингтон связывает наркокортели с властями).

Трамп также отметил, что он любит Венесуэлу и народ этой страны, но то, "что Байден и демократы сделали с этой страной, никогда нельзя забыть".

Помимо этого, журналисты упомянули вчерашние слова главы Белого дома о том, что Мадуро хочет поговорить. По этой причине у Трампа уточнили, готов ли он пообщаться с главой Венесуэлы напрямую.

"Да, вероятно, я бы поговорил с ним, да. Я говорю со всеми", - ответил президент США.

Стоит добавить, что как пояснил Фил Гансон, исследователь Международной кризисной группы в Каракасе - "Картеля де лос Солес" как такового не существует.

"Это журналистское выражение, придуманное для обозначения участия венесуэльских властей в наркоторговле", - сказал он в комментарии CNN.

Напряженность между США и Венесуэлой

Напомним, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп приказал развернуть операцию "Южное копье" в западном полушарии (фактически возле Венесуэлы). Как пояснил глава Пентагона Пит Хегсет, операция направлена против наркотеррористических организаций.

"Эта миссия защищает нашу родину, устраняет наркотеррористов из нашего полушария и оберегает нашу родину от наркотиков, убивающих наших людей", - сказал глава Министерства войны США.

Также в воскресенье СМИ сообщили, что военно-морские сила США на фоне напряженности с Венесуэлой завели в Карибское море ударную группу с флагманским авианосцем USS Gerald R. Ford.

Добавим, что по данным CBS News, Пентагон уже предоставил Трампу планы военных операций против Венесуэлы. Как указывалось - все варианты "пригодны к реализации в ближайшие дни".

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Венесуэла Дональд Трамп Николас Мадуро
Новости
Рада перенесла голосование за бюджет-2026: Пидласа назвала новую дату
Рада перенесла голосование за бюджет-2026: Пидласа назвала новую дату
Аналитика
Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского