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Трамп не исключает примирения с Маском, но это не "главный приоритет"

Среда 11 июня 2025 15:18
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Трамп не исключает примирения с Маском, но это не "главный приоритет" Фото: Дональд Трамп, 47-й президент Соединенных Штатов Америки (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп не исключает примирения с миллиардером Илоном Маском. Впрочем, это не "главный приоритет".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Трампа в интервью New York Post.

Во время интервью Трамп заявил, что мог бы наладить отношения с Маском, но потенциальное примирение не является его главным приоритетом. Он добавил, что не "обвиняет" миллиардера в распаде их альянса, впрочем "немного разочарован".

"Послушайте, я не держу зла... Я был очень удивлен, что это произошло... Он просто - я думаю, что он чувствует себя очень плохо из-за того, что сказал это, на самом деле", - заявил глава Белого дома.

По словам Трампа, "такие вещи случаются", в связи с чем он не обвиняет Маска.

Перепалка Маска и Трампа

Конфликт между Маском и Трампом начался после того, как миллиардер раскритиковал недавно принятый законопроект о льготах и расходах, назвав его "отвратительной гадостью".

После критики глава Белого дома заявил о разочаровании в бизнесмене, а Маск, в свою очередь, ответил, что именно благодаря его поддержке Трамп одержал победу на последних выборах президента. После этого Трамп публично раскритиковал Маска.

Сегодня же, 11 июня, Маск заявил, что сожалеет о своих сообщениях о Трампе.

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Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Илон Маск
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