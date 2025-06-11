Трамп не виключає примирення з Маском, але це не "головний пріоритет"

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп не виключає примирення з мільярдером Ілоном Маском. Втім, це не "головний пріоритет".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Трампа в інтерв'ю New York Post.

Під час інтерв'ю Трамп заявив, що міг би налагодити стосунки з Маском, але потенційне примирення не є його головним пріоритетом. Він додав, що не "звинувачує" мільярдера у розпаді їх альянсу, втім "трохи розчарований".

"Послухайте, я не тримаю зла... Я був дуже здивований, що це сталося... Він просто - я думаю, що він відчуває себе дуже погано через те, що сказав це, насправді", - заявив голова Білого дому.

За словами Трампа, "такі речі трапляються", у зв'язку з чим він не звинувачує Маска.