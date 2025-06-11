"Зашли слишком далеко": Маск сожалеет за свои посты о Трампе

Маск сожалеет за свои сообщения о Трампе. Он признал, что на прошлой неделе "они зашли слишком далеко".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Маска в соцсети Х.

"Я сожалею о некоторых своих постах о президенте Дональде Трампе на прошлой неделе. Они зашли слишком далеко", - написал он в X.

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск выразил сожаление из-за своих заявлений о президенте США Дональде Трампе, которые привели к их публичной ссоре на прошлой неделе.

Конфликт Маска и Трампа

Конфликт между Илоном Маском и Дональдом Трампом начался после того, как Маск раскритиковал недавно принятый законопроект о льготах и расходах, назвав его "отвратительной гадостью".

Документ предусматривает продолжение сниженных налогов времен Трампа и увеличение расходов на оборону, одновременно сокращая социальные программы, такие как медстраховки для малоимущих, продовольственные талоны и налоговые льготы на экологически чистую энергетику.

После критики Маска Трамп публично выразил разочарование в бизнесмене, подчеркнув, что ранее поддерживал его. В ответ Маск заявил, что именно благодаря его поддержке Трамп одержал победу на прошлогодних выборах.

Американский президент Дональд Трамп также поссорился со своим "другом" и советником Илоном Маском. Оба начали публично обмениваться резкими заявлениями в соцсетях.

После этого Трамп публично раскритиковал Маска. Лидер США подчеркнул, что когда-то поддерживал миллиардера, но теперь испытывает глубокое разочарование.

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